Fire år etter oppstarten vil Luftforsvaret ha en flåte på 34 F-35A

Bildet øverst i artikkelen viser et av de tre første F-35A-flyene som landet på Ørland flystasjon i november 2017.

Fire år senere vil Norge ha en flåte som teller 34 av de nye kampflyene.

Det som har vært av koronarelaterte forsinkelser er bortimot hentet inn, og Luftforsvaret mottar ytterligere tre fly før jul – like før de skal begynne å operere fast fra to baser i Norge.

Tre fly i desember

Siden den første trioen ankom Ørland for fire år siden, har Norge mottatt seks fly i året – tre om våren og tre om høsten.

I år ble imidlertid flyene levert senere enn planlagt, noe som ifølge Luftforsvaret skyldtes forsinkelser hos produsenten knyttet til covid-19.

I 2020 mislyktes Lockheed Martin med å nå produksjonsmålet og måtte for første gang redusere produksjonstakten på F-35-fabrikken i Fort Worth i Texas.

Luftforsvaret mottok i august tre jagerfly som etter planen skulle ha blitt levert i mai, og trakk fram at det i grunn er imponerende at både produksjonen og leveransen ikke er blitt særlig forsinket på tross av pandemien.

Det første oppdraget for F-35A i Norge for snart fire år siden var å eskortere kong Harald og hans DA-20 Jet Falcon ned til Ørland. Foto: Eirik Helland Urke

Allerede nærmer det seg at nok en trio norskmerkede F-35 kan ta fatt på den cirka ti timer lange turen over Atlanteren.

Luftforsvaret bekrefter nå overfor Teknisk Ukeblad at neste leveranse er planlagt i desember.

Tilbake til Evenes

Dermed vil Norge snart ha 34 F-35A: 21 hjemme og 10 i USA, der de brukes til trening på flybasen Luke i Arizona.

For Luftforsvaret er det viktig at leveransene har blitt opprettholdt, fordi disse flyene behøves for å kunne overta Nato-beredskapen fra Evenes fra nyttår.

332 skvadron opererte åtte F-35A ut fra den nye basen for første gang i september som ledd i disse forberedelsene.

Skvadronen var tilbake på Evenes med tre F-35A i forrige uke, altså uke 40, og skal tilbake til basen igjen den siste uka i oktober, etter det Teknisk Ukeblad får opplyst.

Slik planene ser ut nå, blir dette trolig siste besøk med flyene til den framskutte basen før F-35 i januar 2022 overtar QRA-beredskapen i nord («Quick Reaction Alert») som i dag utføres av F-16 fra 331 skvadron i Bodø.

Passert 700 fly

Ifølge Lockheed Martin var det per 1. oktober levert 705 fly (se faktaboks) som til sammen har akkumulert 443 tusen flytimer. Det er nå utdannet 1.485 flygere og 11.220 vedlikeholdspersonell.

F-35-produksjon år for år 2011: 9

2012: 29

2013: 35

2014: 36

2015: 45

2016: 46

2017: 66

2018: 91

2019: 134

2020: 123

2021: 133-139*

2022: 151-153

2023 ->: 156 *Anslag etter avtale om ny organisering av F-35-produksjon inngått mellom det flernasjonale programkontoret (JPO) og Lockheed Martin i september 2021

I selskapets F-35-nyhetsbrev for september, trekker de fram som et av høydepunktene samtreninga mellom norske F-35 og amerikanske B-2 Spirit, som gjennomførte det som beskrives som svært komplekse luftoperasjoner på to oppdrag i starten av måneden.

I løpet av kort tid vil det ventelig være mer øving og såkalt integrasjonstrening med amerikanske strategiske bombefly.

Fire B-1B Lancer er nå på plass på RAF Fairford i England, som er USAFs framskutte bombeflybase i Europa, og har varslet øvingsaktivitet i arktiske strøk blant annet.

Disse flyene er vanligvis stasjonert på Dyess i Texas. En tilsvarende såkalt Bomber Task Force (BTF) deployerte til Ørland for første gang i februar og mars i år.