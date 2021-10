Midt i den siste testen av F-35 sendte Russland seks fly til norskekysten

Siden mandag har 332 skvadron vært på Evenes flystasjon med to F-35A for å trene på døgnkontinuerlig beredskap herfra.

Det er kun to måneder før de nye flyene skal overta Nato-beredskapen fra Luftforsvarets nye framskutte base i nord på fast basis.

Luftforsvaret er i ferd med å gjennomføre en nasjonal evaluering som sier at de er klare for beredskapsoppdrag fra Evenes.

Midt i den siste eksamenen klaffet det bra at Russland for første gang på flere måneder fløy utenfor norskekysten og bidro til trening for F-35-flyene som var oppe og møtte flyene.

Mindre russisk aktivitet

Det var seks russiske fly som onsdag fløy nord for Troms og Finnmark.

Flygruppa bestod av to Tu-160 Blackjack strategiske bombefly eskortert av to MiG-31 Foxhound jagerfly, et Su-24 Fencer rekognoseringsfly. Alt ble ledet av et A-50 Mainstay kommando- og kontrollfly.

Ifølge Forsvaret var de norske flyene raskt på vingene og identifiserte de russiske flyene på en standardisert og trygg måte. Dette ble gjennomført av F-16-fly fra Bodø, F-35 fra Evenes i tillegg til et P-3 fra Andøya.

Tupulev Tu-160 er i stand til å bære 40 tonn våpen og fly i en hastighet på Mach 2. Flyet har Nato-kodebetegnelsen «Blackjack», men kalles gjerne «Den hvite svane» hjemme i Russland. Foto: Forsvaret

Ifølge Forsvarets tall har det vært mindre russisk flyaktivitet så langt i år enn det har vært de siste årene.

Dette var første gang siden i sommer at beredskapsflyene ble «scramblet», og det er identifisert totalt 48 russiske fly hittil i 2021.

Ikke første gang

Planen er at F-35A fra nyttår skal overta QRA-beredskapen i nord («Quick Reaction Alert») som i dag utføres av F-16 fra 331 skvadron i Bodø.

Selv om det er første gang F-35 rykker ut fra Evenes for å identifisere fremmede i våre nærområder, var oppdraget onsdag ikke første gang norske F-35A ble brukt til dette formålet. Det skjedde allerede for over halvannet år siden.

På morgenen lørdag 7. mars 2020 ble hele Nato-kjeden «scramblet» og fulgte en russisk formasjon fra Nord-Norge og sørover:

Først med to F-16 på QRA-beredskap i Bodø, deretter med to F-35A fra Ørland, mens britenes Eurofighter Typhoon-beredskapsfly var oppe fra RAF Lossiemouth nord i Skottland og RAF Coningsby i England, med støtte fra et Airbus Voyager-tankfly (A330 MRTT).

Beriev A-50 er russernes awacs. Foto: Forsvaret

Det litt interessante den gangen, var at det ikke bare var Norge som delte bilder av luftmøtene, det gjorde også Russland. De la faktisk ut en lengre youtubevideo om det 13 timer lange oppdraget som ga et innblikk i Natos QRA-beredskap sett gjennom russiske cockpitvinduer.

Tredje øvingsperiode

Denne og neste uke er den tredje perioden med QRA-relatert øving på Evenes. 332 skvadron opererte åtte F-35A ut fra den nye basen for første gang i september som ledd i disse forberedelsene, under parolen «Falcon Deploy». Skvadronen var tilbake med tre F-35A den første uka i oktober.

Nå er de på Evenes med den samme bemanningen de skal ha når de starter opp med beredskap i januar. I tillegg er planen å gjennomføre et crewbytte etter ei uke.

Norge har i dag mottatt 31 av de nye jagerflyene. Ti av dem befinner seg i USA der de brukes til trening på flybasen Luke i Arizona.

De siste tre flyene ble mottatt på Ørland i august, og allerede i desember er planen å fly nok en trio over fra Lockheed Martin-fabrikken i Fort Worth i Texas.