F-16-salg: Fra selvsikkerhet til usikkerhet to måneder før flyene settes på bakken for godt

F-16 har igjen kun to og en halv måneds tjeneste i det norske luftforsvaret, og planen er å selge jagerflyene.

Forsvarsmateriell har holdt på med avhendingsprosjektet i to år nå, og på denne tida i fjor var signalet at en kontraktsignering var rett rundt hjørnet.

Nå ser det derimot ut til at flyene kan bli stående på norsk jord ei god stund til.

Tør ikke garantere 2022

I september i fjor opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Stortinget at de hadde flere kunder på hånd som ønsket å overta de norske flyene. Ifølge ham regnet Forsvarsmateriell (FMA) med å kunne inngå avtale med kjøper i løpet av første halvår 2021.

Det skjedde ikke, og flyene er ennå ikke solgt. I forslaget til neste års statsbudsjett kommer det fram at flysalget åpenbart ikke er fullt så bankers som tidligere kommunisert:

– Prosessen med å avhende et antall F-16 jagerfly er blitt noe utsatt på grunn av koronapandemien. Forutsatt inngåelse av salgskontrakt, vil salg av jagerfly potensielt kunne gi inntekter fra og med 2022. Gitt usikkerheten i fremdriften er det ikke budsjettert med inntekter for tiltaket i 2022.

Det er altså koronapandemien som brukes som argument for at salgsprosessen ikke er i mål ennå. Det samme gjorde ledelsen i FMAs avhendingsprosjekt overfor Teknisk Ukeblad i slutten av juni.

Men noen få dager senere ble det klart at en av våre nære allierte, som har vært ute i samme ærend, lykkes med å selge F-16:

Nederlendere kom oss i forkjøpet

29. juni annonserte Nederland at de var blitt enige med amerikanske Draken International om salg av 12 F-16, med opsjon på ytterligere 28 fly. Disse skal etter planen leveres fra neste år.

Sluttbrukeren Draken International har lenge blitt leid inn for å stille som motstander i øvelser i regi av US Air Force og US Navy.

Et annet selskap som opererer i det samme landskapet er kanadiske Top Aces, som i fjor fikk godkjenning til å importere 29 F-16 fra Israel for å støtte US Combat Air Forces Contracted Air Support (CAF CAS).

I oppdragsbrevet fra Forsvarsdepartementet i 2019 ble FMA bedt om å raska på. Departementet påpekte at den norske markedsposisjonen antakelig vil svekkes etter hvert som andre nasjoner setter sine F-16-flåter på bakken.

Blant dem Norge konkurrerer med på bruktmarkedet er eksempelvis Danmark. En potensiell kjøper vil nok også vurdere USA og produsenten Lockheed Martin som utformer attraktive tilbud på splitter nye Block 70-fly.

F-16A Bl10 297 er et av flyene som klargjøres for salg av Kams på Kjeller. Foto: Eirik Helland Urke

Vil selge så mange som mulig

Når de norske flyene fases ut i løpet av dette året, blir de og tilhørende materiell overført fra Luftforsvaret til Forsvarsmateriell. Noen havner på museum, noen skal brukes til skoleformål og andre igjen kommer til å bli destruert.

Men så mange som mulig skal selges, så sant staten går i pluss dersom flyene må repareres eller kompletteres i forkant. I tillegg er målet å selge både utrangerte motorer samt øvrige reservedeler.

Det er Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) på Kjeller som fått oppdraget med å klargjøre de norske F-16-flyene for salg. Dette tar i utgangspunktet minst fire måneder per fly, og foreløpig er det blitt jobbet med seks fly.

Sea King og Orion

I fjor solgte FMA materiell for rundt 35 millioner kroner. Mesteparten av inntektene er bokført etter at det ble inngått kontrakt om salg av fem C-130H Hercules for 4,5 millioner dollar i november 2019.

Da hadde transportflyene stått lagret i over elleve år i USA. Nå har de kommet til god nytte igjen – som brannslukkingsfly.

I forslaget til neste års statsbudsjett påpekes det at FMA har styrket kapasiteten for å øke avhendinga av eldre flygende materiell de kommende årene.

I tillegg til jagerflyene er dette redningshelikoptrene Westland Mk43B Sea King, som er i ferd med å erstattes av AW101 Sar Queen, og de maritime patruljeflyene Lockheed P-3 Orion som skal erstattes av Boeing P-8A Poseidon.

Flere helikoptre er pensjonert i takt med at Sola og Ørland har gått over til nye maskiner, og senere i år skjer det samme på Banak.

Slik planen er nå, skal AW101 være operativ på alle 330 skvadrons seks baser sommeren 2023. Men for å sikre beredskapen mot eventuelle forsinkelser på tampen, er det sørget for at det finnes tre-fire Sea King-helikoptre med nok flytimer igjen til å kunne fly inn i 2024.

I statsbudsjettet legges det til grunn at forsvarssektorens behov for en operativ flystripe på Kjeller opphører i 2025, og i så fall må avhendingsprosjektene være unnagjort i løpet av fire år.