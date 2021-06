Audi skal ha satt sluttdato for forbrenningsmotorer

Audi lanserer sin siste nye bil med forbrenningsmotor i 2026. Fra 2032 vil alle biler de selger være elbiler.

Dette skal ha blitt formidlet internt av Audi-sjef Markus Duesmann denne uken, ifølge den tyske bransjeavisen Automobilwoche.

Bilene som lanseres etter 2026 vil utelukkende være elbiler, og ikke hybridbiler. De siste modellene som lanseres med forbrenningsmotor skal være i modellutvalget frem til tidlig på 2030-tallet. Når disse så fases ut vil Audi ha solgt sine siste fossilbiler.

Ifølge avisen fremskynder dermed Audi sine utfasingsplaner. Opprinnelig skulle den siste fossilbilen fra det tyske bilmerket produseres i 2035.

Hevder A3 og A4 ikke får fossile oppfølgere

Avisens kilder hevder videre at modellene A3 og A4 ikke vil få oppfølgere med forbrenningsmotor, men erstattes helt av E-Tron-versjoner. E-Tron er Audis merkenavn for elbiler. Audi A5 skal leve videre med forbrenningsmotor inntil videre, mens den siste modellen Audi vil lansere med forbrenningsmotor er den store SUV-en Q8.

De nye generasjonene A3 og A4 skal introduseres fra 2024. Den nye generasjonen Q8 skal introduseres i 2026, og det er allerede kjent at denne vil komme i E-Tron-variant. Modellen A6 skal komme som elbil i 2023. Allerede neste år kommer SUV-en Q6 som elbil.

Audi har tidligere sagt at de forventer å selge en million elektrifiserte biler i året fra 2025. Innen dette året skal de ha 30 elektrifiserte modeller, altså inkludert hybrider, på markedet.

Volkswagen-gruppen planlegger 240 gigawattimer

Hvor mange rene elbiler de forventer å selge vites ikke, men dette vil styres av Volkswagen-gruppens tilgang til batterier. I mars kunngjorde Volkswagen-gruppen at de mellom 2023 og 2030 har til hensikt å bygge seks batterifabrikker med en kapasitet på 40 gigawattimer hver i Europa.

Dermed ser det ut til at årlig produksjonskapasitet i 2030 vil være 240 gigawattimer. Om hver bil i snitt har 80 kilowattimer brutto batterikapasitet vil det bety at kapasiteten til hele Volkswagen-gruppen er tre millioner elbiler årlig

Ifølge Carsalesbase.com solgte Volkswagen-gruppen rett over tre millioner biler i Europa i 2020. Det er en skarp nedgang fra 2019, da de solgte over 3,8 millioner biler i Europa.

Til sammenligning sa Elon Musk i høst at deres kommende fabrikk i Brandenburg vil ha en årlig produksjonskapasitet på 100 gigawattimer, med mulighet for å utvides til 250 gigawattimer årlig på sikt, ifølge The Driven.

Det er mange aktører som planlegger batteriproduksjon i Europa. Svenske Northvolt meldte nylig at de kommer til å øke produksjonskapasiteten ved sin svenske fabrikk fra 40 til 60 gigawattimer. De forventer å ha en produksjonskapasitet på 150 gigawattimer i Europa i 2030. En del av denne produksjonen er innregnet i Volkswagens planer.

Duesmann sa for øvrig allerede i mars at Audi ikke lenger utvikler nye forbrenningsmotorer, og i stedet fokuserer på forbedring av sine eksisterende. Dette på grunn av stadig strengere utslippskrav.