Audi Q8 E-Tron skal overta plassen til E-Tron

Tre nye elektriske SUV-er skal i produksjon ved Audis fabrikk i Brussel fra 2026, og en av de kommende modellene er E-Tron-varianten av SUV-en Q8.

Dette ifølge Automobilwoches kilder, som har kjennskap til det tyske bilmerkets planer. Planene skal ikke være hugget i stein. Endelig avgjørelse angående produksjonssted skal tas i november, ifølge artikkelen.

E-Tron, SUV-en som er en storselger i Norge, skal fortsatt produseres ved fabrikken. Denne skal få en oppdatering, en såkalt «facelift», i 2023, før modellen skal ut av produksjon i 2026. Deretter skal fabrikken produsere Q8 E-Tron.

Årsaken til at E-Tron forsvinner er hovedsakelig at den er basert på en fossilbilplattform. Den har dermed ingen fremtid i Volkswagen-gruppen, som i større og større grad tar steget over til elektrisk mobilitet.

Planlegger elbiler ved mange fabrikker

Ettersom det i dag ser ut til at E-Tron vil tas ut av produksjon om fem år, har det ifølge avisen vært et spørsmål om hvilke bilmodeller som skal produseres ved fabrikken i Brussel.

Det skal ha vært et ønske fra fabrikkledelsen om å få produksjonen av den kommende Audi-modellen som i dag bare er kjent som Artemis Landjet, til Brussel. Produksjon av denne bilen skal allerede være tildelt Volkswagens fabrikk i Hannover.

De kommende Q6 E-Tron og A6 E-Tron kunne vært erstattere for Brussel-fabrikken, men det ligger an til at disse skal produseres i Audis hjemby Ingolstadt. Disse bilene bygges på PPE-plattformen Audi og Porsche har utviklet sammen.

Det er sannsynlig at Q8 E-Tron skal bygges på den samme plattformen.

Kom i 2018

Audi E-Tron ble lansert i 2018 og var inntil nylig den eneste elbilen i Audis modellutvalg, fordelt på to karosseriversjoner og batteristørrelser.

Deres neste, Q4 E-Tron, er på vei ut på markedet i disse dager og er bygget på Volkswagen-gruppens MEB-plattform, som også VW ID.4 og Skoda Enyaq er bygget på.