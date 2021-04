Audi har en elektrisk A6 på vei

Audi forteller at de har planer om en elektrisk utgave av sedanen A6. Bilen er ventet å komme på markedet i 2023. Dette kom frem under en pressekonferanse på bilmessen Auto China i Shanghai.

Her viste de frem konseptbilen A6 E-Tron, som hevdes å være rimelig nær den ferdige eksteriørdesignen. Ettersom bilen skal på markedet i 2023, er det nærliggende å tro at Audi kommer til å vise den frem en gang i løpet av neste år.

Konseptbilen er 4,96 meter lang, med en akselavstand på 2,95 meter. Den skal bygges på Volkswagen-gruppens PPE-plattform, som i hovedsak utvikles i et samarbeid mellom Audi og Porsche.

Denne plattformen skal brukes på bilen som er for store for MEB-plattformen som blant annet brukes i kommende Audi Q4 E-Tron og en rekke andre elbiler i gruppens bilemerker. Det er ventet at PPE skal være grunnlaget for kommende elbiler som Q5 E-Tron og Porsche Macan.

800-voltsystem med 270 kW hurtiglading

PPE arver blant annet 800-voltsystemet Porsche utviklet for J1-plattformen som brukes på Porsche Taycan og Audi E-Tron GT. Dermed skal A6 E-Tron være i stand til å lade like raskt, 270 kilowatt maks.

Ifølge Audi skal bilen kunne lades fra 5 til 80 prosent på under 25 minutter. Ti minutter skal gi 300 kilometer rekkevidde.

A6 E-Tron-konseptet har en luftmotstandskoeffisient på 0,22. Altså skal bilen være aerodynamisk utformet, men det gjenstår selvsagt å se hva resultatet blir på det ferdige produktet. Audi har valgt å gå for kamera i stedet for sidespeil, som på Audi E-Tron. Det er uklart hvorvidt bilen også vil tilbys med tradisjonelle speil.

Konseptutgaven skal være ganske lik den ferdige varianten av Audi A6 E-Tron. Foto: Audi AG

100 kilowattimer batteri og over 700 km rekkevidde

Øvrige tekniske spesifikasjoner er ikke kjent, men Audi sier at batteriet skal være på rundt 100 kilowattimer, og at en variant med lavere kapasitet skal bli tilgjengelig. Rekkevidden på toppmodellen skal være på over 700 kilometer.

Motoreffekten på konseptbilen, som har firehjulstrekk, er 350 kilowatt, med et moment på 800 newtonmeter. Null til hundre skal gå på under fire sekunder.

Bilen vil også være tilgjengelig med bakhjulstrekk, med lavere motoreffekt. Innstegsvarianten av bilen skal gjøre null til på under sju sekunder.

Konseptbilen ser for øvrig ut til å ha svært tynne hovedlykter. Dette er imidlertid et bedrag. Selve lykten er skjult bak sotet glass under markeringslyset, og er kun synlig når den er på.

Flere detaljer om bilen vil trolig komme litt etter litt frem mot lanseringen. Før A6 E-Tron lanseres er det ventet at SUV-varianten Q6 E-Tron som er bygget på samme plattform skal presenteres. Det er allerede kjent at Q6 E-Tron skal i produksjon neste år.