Audi åpner salg av E-Tron

Audi åpner salget av E-Tron for hvermannsen. Dermed er det mulig å bestille bilen uten å betale inn et reservasjonsbeløp.

Kunder som tegner kontrakt nå vil imidlertid måtte belage seg på å stå i kø bak de som har en reservasjon. Disse får bil først.

Alle kjøp gjøres hos forhandler. Du bygger bilen i en konfigurator på nett, og så tar forhandler kontakt for å fullføre bestilling og signere kontrakt.

Før jul gjorde Audi 650 introduksjonsbiler tilgjengelig til de som sto på reservasjonslisten i Norge.

Disse bilene var ferdig utstyrt, og det var dermed ikke mulig å konfigurere dem.

Stor personbil: Opel kommer med elektrisk Vivaro

Nye kunder bak i køen

– De som har ønsket å spesifisere bilen sin selv får mulighet til å gjøre dette fra i dag, sier Morten Moum, kommunikasjonssjef i Audi Norge.

Dermed må nye kunder pent stille seg i kø om de bestiller bil i dag. Men til gjengjeld kan man nå bygge bilen så fullspekket eller sparsommelig man vil.

Vi spør Moum om leveringstid, og han svarer at det avhenger av utstyret man velger.

– Du får et estimat på leveringstid når du bestiller bil, sier han.

Kia E-Niro og Hyundai Kona: Vi har testet de små elektriske «SUV»-ene tusenvis av nordmenn venter på

Uklart når nye kunder vil få bil

E-Tron 55 Quattro. Foto: Marius Valle

Om du kan få bil i år uten å være reservasjonsholder klarer vi ikke å få Moum til å love oss. Men om du bestiller fort tror han at det kan være en mulighet.

– Det jeg kan si er at vi er et prioritert marked, og vi har som mål å kunne ivareta så mange som mulig. Men det er mange som står på reservasjonlisten før deg om du bestiller nå og ikke har et reservasjonsnummer, sier han.

Moum legger til at dette er en lansering Audi har gledet seg veldig til.

– Og det tror jeg mange andre har også. Dette er vår største lansering siden ur-quattroen på 80-tallet, sier han.

Det åpnes for øvrig også for bestilling av E-Tron i andre markeder i Europa i dag.

Les også: Audi og Porsche øker elbilproduksjonen

Forenklet verktøy

I Audis konfigurasjonsverktøy kan du velge mellom utstyrsnivåene E-tron 55, 55 Advanced plus og 55 Exclusive, som starter på henholdsvis 651.900, 739.420 og 821.740 kroner.

Verktøyet er en forenklet variant av Audis vanlige konfigurasjonsverktøy. Detaljene må man ta hos forhandleren, ifølge Moum.

Du kan dermed bare velge lakk, felg, soltak, vindustyper, setetype og -trekk, skinn, og en del andre interiørdetaljer.

Tilhengerfeste til bilen koster for øvrig 8430 kroner i tillegg.

Selv om verktøyet sies å være forenklet, er det mer enn nok av valg som kan øke prisen flere hundretusen kroner her.