Apples elbil gjenopplives. Skal være minibuss

Nå som mobilsalget til Apple begynner å avta, er det kanskje på tide å finne det neste som skal få forbrukerne til å åpne lommeboka. Og det kan hende det blir en bil.

Om du har en fornemmelse av deja vu, er det nok fordi det begynte å gå rykter om det samme allerede i 2014.

Apple-sjef Tim Cook skal angivelig ha gitt klarsignal i 2014, og året etter hintet muligens en av lederne i selskapet om at de planla dette.

Prosjektet skal internt ha blitt kalt «Project Titan», og Apple lokket til seg flere talenter fra Tesla og andre bilprodusenter.

Skrinlagt

I 2016 sa ryktene at planen om egen bil var skrinlagt etter intern uenighet, og at planen heller var å lage teknologi som kunne gjøre andres biler selvkjørende.

Hva som så har skjedd, er litt uklart, men ifølge CNBC ble over 200 personer tilknyttet Titan-prosjektet flyttet til andre prosjekter. Det skal imidlertid ikke være ensbetyende at Apple ikke lenger jobber med selvkjørende biler.

De har allerede utstyrt 70 Lexus-SUV-er med programvare som skal gjøre dem selvkjørende.

Les også: Nå har Peugeot sluppet mer informasjon om den nye elektriske 208

Gjennopplivet som minibuss?

De holder nå på med et nytt forsøk på å designe sin egen elbil, som skal være selvkjørende. Dette ifølge tyske Manager-Magazin, som viser til kilder som skal være kjent med utviklingen.

Bilen sies å være en minibuss, eller en «van» som amerikanerne kaller det. Apples ingeniører skal allerede ha designet kjøretøyet i typiske Apple-farger.

Manager-Magazin hevder også at Apple undersøker muligheten for å ta i bruk egenutviklet batteriteknologi og elmotor. De skal også utvikle interiør selv.

Når et produkt kan kommer på markedet, er ikke klart, men om det er en minibuss de lager, er det lite trolig at Apple ser for seg å selge biler til sluttbrukere. Da er det nok mer sannsynlig at de skal tilby en mobilitetstjeneste.

Mange går fra Tesla til Apple

Teslas tidligere nestleder for maskinvareutvikling, Doug Field, ble ansatt av Apple i fjor. Han skal angivelig ha ansvaret for Project Titan i dag.

I tillegg har en rekke andre Tesla-ansatte blitt plukket opp, inkludert ingeniører fra programmer som Autopilot, drivlinje, mekanisk design og i tillegg en rekke ledere fra leverandørkjeden til Tesla.

Alle har imidlertid ikke blitt hanket direkte inn til Apple, ifølge CNBC. En del av dem skal ha blitt sagt opp hos Tesla, og senere ha fått jobb hos Apple.