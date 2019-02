Seats lille elbil er en «Twizy-killer»

Kanskje det ikke er så lurt at hver og en av oss har en diger elbil å flytte oss rundt i i fremtiden. Men det er ikke alltid det er like praktisk å ta beina fatt, eller koordinere bussruter.

Et alternativ kan være Seats nye konseptbil Minimo. Det er en elektrisk firehjuling, som Seat lanserer under den årlige mobilmessen Mobile World Congress i Barcelona.

Kanskje ikke det mest naturlige stedet å lansere et nytt kjøretøy, men i dag er alt koblet til nettet uansett, og Seat har sitt hovedkvarter rett i nærheten.

Twizy-inspirert

Vi kommer ikke utenom å sammenligne Minimo med Renaults elektriske firehjuling Twizy, som har vært på veiene siden 2012.

Seat Minimo er ikke radikalt forskjellig fra Renault Twizy. Bilde: Stein Jarle Olsen

Den er en tanke lenger enn Twizy, med sine 2,5 meter mot 2,32 meter, og en del bredere med sine 1,42 meter mot Twizys 1,19 meter.

Utover dette er konseptet ganske likt. Det er plass til en passasjer bak føreren, og dørene går rett opp i stedet for ut til sidene.

Seat Minimo i nesten samme farge som Twizyen over.. Foto: Seat

Noe alle som har kjørt en Twizy i vårt klima vil sette pris på, er at dørene her er tette. Du slipper dermed å få nedbør i fanget når du suser rundt i Minimo.

Batteribytte

En annen vesentlig forskjell fra Twizy er at batteriet her kan tas ut av bilen, og byttes med et fulladet på en-to-tre.

Om det settes opp batteribyttestasjon, kan du altså plukke ut batteriet, og ta med et fulladet. Da slipper du å vente på å lade.

Et oppladet batteri skal gi en rekkevidde på 100 kilometer, ifølge Seat. Du kan selvsagt også lade Minimo på en ladestasjon i tillegg.

På innsiden skal det være et underholdningssystem, trådløs mobillading, nøkkelfri aksess, støtte for Android Auto og talestyring via Google Assistent.

5G og selvkjøring

Siden det lanseres på Mobile World Congress, har konseptet selvsagt 5G-tilkobling, utviklet i samarbeid med teleoperatøren Telefonica.

Bilen skal være selvkjørende. Foto: Seat

Saken er at 5G også skal tas i bruk til kommunikasjon mellom bilen, andre biler og infrastrukturen, slik at Minimo kan kjøre helt eller delvis autonomt. Den skal være utstyrt med nivå 4-autonomi, som vil si at du skal kunne overlate kjøringen helt til bilen.

Minimo-konseptet. Foto: Seat

Dermed er det to ting som er sikkert; Minimo er et godt stykke unna lansering – i alle fall med slike selvkjørende egenskaper – og den er en ganske annen skapning enn Renaults tvers igjennom enkle Twizy. Antakeligvis er den også dyrere.

Så gjenstår det å se om Seat finner det fornuftig å sette Minimo i produksjon.

Den katalanske bilprodusenten er rimelig frempå med konsepter for tiden. I høst lanserte de en elektrisk sparkesykkel i samarbeid med Segway.

Tanken er at du har den med i bilen for å ta deg det siste stykke frem til destinasjonen. Denne har en rekkevidde på 45 kilometer.