Aker BP bygger ut tre oljefelt for 15,5 milliarder kroner

Aker BP overleverte fredag morgen hele tre utbyggingsplaner for felt på norsk sokkel til olje- og energiminister Terje Søviknes, melder selskapet i en pressemelding.

Det er snakk om tre mindre satelittutbygginger, som samlet skal koste 15,5 milliarder kroner.

Feltene det er snakk om er Ærfugl, som tidligere het Snadd, Vallhall Vestflanken og Skogul, som tidligere hadde navnet Storklakken.

Skal gi 100 milliarder i inntekt

– Utbyggingene av Valhall Flanke Vest, Ærfugl og Skogul vil vesentlig styrke Aker BPs reserver og produksjon fra våre opererte feltsentre Valhall, Skarv og Alvheim, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik, i meldingen.

Samlede investeringer for Ærfugl-utviklingen er estimert til 8,5 milliarder kroner, en reduksjon på rundt to milliarder kroner sammenlignet med tidligere kommuniserte estimater. Gjenvinnbare reserver har økt vesentlig, ifølge oljeselskapet.

For Valhall Flanke Vest-utbyggingen er det estimert totale investeringer på 5,5 milliarder kroner, som innebærer en reduksjon på mer enn 1,5 milliarder kroner sammenlignet med tidligere estimat.

Det mindre prosjektet Skogul anslås å koste 1,5 milliarder kroner.

Til sammen er det altså snakk om investeringer for 15,5 milliarder kroner.

I løpet av feltenes levetid er de tre prosjektene anslått å generere totale olje- og gassinntekter på 100 milliarder kroner, basert på en oljepris på USD 60 per fat.

Investeringer og driftskostnader vil gi en total verdiskaping på 70 milliarder kroner, hvorav skatt til staten utgjør 52 milliarder kroner, opplyser Aker BP.

Virkningen på sysselsettingen er estimert til cirka 14.000 årsverk, ifølge referansedata fra DNV GL.

Ærfugl forlenger levetiden til Skarv

Ærfugl vil også gi forlenget levetid for Skarv FPSO og gir også muligheter for økt utvinning fra Skarv. Bilde: Aker BP

Ærfugl er et 60 kilometer langt, men bare to-tre kilometer bredt, kondensatfelt. Det ligger nær det Aker BP-opererte Skarv-feltet i Norskehavet, omkring 210 kilometer vest for Sandnessjøen.

Utbyggingen inkluderer ressursene i både Ærfugl og Snadd Outer og skal bygges ut i to faser. Første fase inkluderer tre nye produksjonsbrønner i den sørlige delen av feltet, i tillegg til en eksisterende, og skal være klar til å produsere sent i 2020.

Den andre fasen skal ifølge selskapet modnes noe mer, men inkluderer foreløpig ytterligere to brønner i den nordlige delen av feltet og en i Snadd Outer, som også skal knyttes opp mot Skarv. Oppstart skal være sent i 2023. Selskapet vil også se på andre alternativer for å optimalisere konseptet.

På de ytterste satellittbrønnene kan det kobles til nye brønner, til bruk på Ærfugl eller fra eventuelle andre prospekter i området.

Gassreservene er beregnet til om lag 35 milliarder standard kubikkmeter.

Aker BP regner med å investere totalt 8,5 milliarder kroner i utbyggingen, 4,5 milliarder i den første fasen og 4 i den andre.

Ærfugl vil også gi forlenget levetid for Skarv FPSO og gir også muligheter for økt utvinning fra Skarv.

Brønnhodeplattform på Valhall Flanke Vest

Valhall Flanke Vest er en fortsettelse av utviklingen av Tor-formasjonen på Valhall-feltet i Nordsjøen. Oppstart er ventet i fjerde kvartal 2019.

Feltet skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform, og knyttes opp mot Valhall feltsenter.

Brønnhodeplattformen skal elektrifiseres og skal designes for å minimere behovet for vedlikeholdsaktiviteter. Den vil bli fjernstyrt fra Valhall feltsenter.

Den nye innretningen skal ha tolv brønnslisser og det skal bores seks nye brønner. Det er altså seks ledige slisser for framtidige brønner.

Utvinnbare reserver er beregnet til rundt 60 millioner fat oljeekvivalenter. Selskaper anslår at det vil koste omkring 5,5 milliarder kroner å bygge ut feltet.

Ifølge Oljedirektoratet er utvinningsgraden fra området på rundt 27 prosent. Denne planlegges økt til over 40 prosent innen 2042.

Skogul blir et av de minste feltene på norsk sokkel

Skogul-feltet ligger 30 kilometer nord for Alvheim, og blir en subsea-utbygging med en tieback til Alvheim, via Vilje.

Skogul-feltet ligger 30 kilometer nord for Alvheim, og skal utvikles med en togrens-brønn. Denne bores fra en havbunnsramme tilknyttet installasjonene på Vilje-feltet og tilknyttes rørledningen fra Vilje til Alvheim-feltet.

Prosesseringen av olje og gass fra Skogul skal skje på den flytende produksjonsinnretningen Alvheim FPSO.

Skogul i Nordsjøen blir et av de minste feltene på norsk sokkel. Utvinnbare reserver ligger på omkring 10 millioner fat oljeekvivalenter, og utbygginger skal koste omkring 1,5 milliarder kroner.

Produksjonsstart er satt til første kvartal 2020.

Produksjonsbrønnen på Skogul vil bli den 35 subsea produksjonsbrønnen i Alvheim-området, og er en del av Aker BPs arbeid for å maksimere verdien og forlenge levetiden på feltet.