Statoil med gigantisk julegave: Tildeler rammeavtaler på opp til 40 milliarder kroner

Statoil melder i dag at de tildeler nye rammeavtaler til Aker Solutions, TechnipFMC og OneSubsea for subsea vedlikehold.

Kontraktene har en samlet estimert verdi på over 8 milliarder kroner og varighet til 2023.

I tillegg, skriver Statoil i meldingen, omfatter avtalene opsjoner på totalt 20 år. Estimert total verdi vil være i størrelsesorden 40 milliarder kroner dersom alle opsjoner med antatt arbeidsomfang blir utøvd.

– Økt forutsigbarhet

– Vi har inngått langsiktige avtaler som varer i 25 år med alle opsjoner inkludert. Det gir økt forutsigbarhet og stabile rammebetingelser både for leverandørene og oss, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim i meldingen.

Det heter videre at forhandlingene har vært konstruktive og at det har blitt enighet om avtaler med forenklede krav.

– Vi har etablert et godt utgangspunkt for å kunne samarbeide sikkert og effektivt om våre subsea-brønner på norsk sokkel fremover, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Pål Eitrheim.

Avtalene det nå er snakk om gjelder Statoil-opererte subsea-brønner på norsk sokkel med utstyr fra de Technip FMC, One Subsea og Aker Solutions.

Fra 1. mars 2018

Det inkluderer vedlikehold av utstyr tilhørende mer enn 500 brønner. Tallene inkluderer planlagte brønner på feltutbyggingene Johan Castberg og Snorre Expansion Project, ifølge Statoil.

– Produksjon fra subsea-brønner utgjør en betydelig andel av Statoils totale volumer fra norsk sokkel. De nye rammeavtalene er derfor viktige for å oppnå et bærekraftig kostnadsnivå og en langsiktig produksjon, ifølge direktør for driftsteknologi på norsk sokkel, Kjetil Hove.

– Avtalene gir oss et godt grunnlag for å fortsette det tette samarbeidet knyttet til ytterligere effektivisering, digitalisering og teknologiutvikling innen subsea-markedet, sier Hove videre.

Avtalene gjelder fra 1.mars 2018 med en fast varighet på fem år og inneholder fem fire-års-opsjoner.