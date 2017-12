Veritas blir helnorsk igjen

For fem år siden fusjoneret DNV Group med Germanischer Lloyd. De to klasseselskapene kalte det «et fornuftsekteskap».

Fem år etter er skilsmissen et faktum.

Styreleder Leif-Arne Langøy i stiftelsen DNV kalte i desember 2012 et fornuftsekteskap og forhold som har modnet over 20 år. Etter 25 år er forholdet slutt.

Selger seg ut

DNV GL vil fortsatt være store både i Norge, Tyskland og blant verdens tre største på skipsklassifisering, verifikasjon og rådgivning til både maritim, petroleum og energisektoren.

Etter fusjonen satt stiftelsen DNV med 63,5 prosent og Mayfair med 36,5 prosent av DNV GL Group.

Mayfair selger seg nå ut av DNV, og stiftelsen DNV sitter igjen med eierskapet.

Stiftelsen Det Norske Veritas finansierte oppkjøpet med en tredel egne midler og to tredeler banklån.

DNV GL Etablert 1864

Hovedkontor: Høvik, ved Oslo

Maritimt hovedkontor: Hamburg, Tyskland

DNV fusjonerte med Germanischer Lloyd i desember 2012.

Ansatte utgang 2016: 13.550

2016: 13.550 Omsetning 2016: 20,8 milliarder kroner

2016: 20,8 milliarder kroner Forretningsområder: Maritim, Olje og gass, Energi, Business assurance (rådgivning og sertifisering), Software (IT-systemer og -tjenester).

Maritim, Olje og gass, Energi, Business assurance (rådgivning og sertifisering), Software (IT-systemer og -tjenester). Visjon: Et av verdens ledende klassifikasjons- og risikohåndteringsselskaper.

Et av verdens ledende klassifikasjons- og risikohåndteringsselskaper. Mål: Sikre liv, verdier og miljøet.

Sikre liv, verdier og miljøet. Slagord: Safer, smarter, greener

Langøy sier at børsnotering ikke er aktuelt.

Ny logo?

Det mange lurer på er om GL forsvinner ut av logo og navn.

– Nei, DNV GL-logo beholdes. Vi fortsetter å hete DNV GL. Det er godt innarbeidet. GL har stor verdi og betydning ute i verden, sier Langøy til TU.

DNV GL har sitt maritime hovedkontor i Hamburg i Tyskland.

– Der vil det fortsatt være, sier Langøy til TU.

– Det er svært viktig signal, både for våre ansatte og kunder, sier Langøy.

Historisk ønske

Fusjonen med Germanischer Lloyd hadde vært diskutert i mange omganger, men ble først aktualisert etter at det privateide tyske selskapet Mayfair kom inn som eier i GL i 2006. Til da hadde GL konsentrert seg om skipsfart, men begynte en ekspansjon til olje- og gass og energi.

GLs oppkjøp av Noble Denton tilførte olje- og gassteknologi, mens kjøp av Garrad Hassan brakte GL inn i energi- og fornybarsektoren. Fusjonen med DNV skapte et sterkt, internasjonalt miljø.

I 2012 ble det fusjonerte selskapet verdens tredje største innen testing, inspeksjon og sertifisering.

Hjemlige eiere

Konserndirektør Remi Eriksen deltok på et allmøte i Hamburg der ansatte fikk nyheten. I en pressemelding sier han at hjemkjøpet markere et nytt kapittel i DNV GLs historie.

– Det er positivt for både DNV GLs kunder og ansatte at selskapet nå får en eier som har det samme formålet som DNV Vi har en strategi som vektlegger digitalisering og effektivitet, og dette arbeidet videreføres, sier Eriksen.

Tilfeldigheter

Styreleder Langøy sier at det er tilfeldig at skilsmissen skjer akkurat fem år etter fusjonen.

– Det er tilfeldig at det tok akkurat fem år. Ifølge aksjonæravtalen vart det klausul som satte grenser for hva eierne kunne foreta seg i løpet av de tre første årene, sier Langøy til TU.

Han sier at Mayfair har vært innstilt på å selge seg ut. Salget skjer nå som følge av et initiativ fra stiftelsen DNV. Det skal ikke ha vært andre kjøpere på banen.

– Vi har hele tiden hatt som mål å overta aksjemajoriteten, sier Langøy.

Omsetning opp - færre ansatte

Etter fusjonen i 2012 hadde DNV GL 17.000 ansatte i 100 land og en omsetning på 18 milliarder kroner.

I 2015 var omsetningen oppe i 23.390 millioner kroner og antall ansatte var ned til 14. 959.

I løpet av 2016 sank omsetningen til 20,8 milliarder kroner og antall ansatte til 13.550.

Det er 1.760 ansatte ved hovedkontoret på Høvik.