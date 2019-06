Airbus fortsetter å presse ut mer rekkevidde fra sine passasjerfly

Airbus har allerede en ultralang rekkevidde-versjon (ULR) av A350. Nå kommer flyprodusenten med ekstra lang rekkevidde-versjon av smalbuksflyet A321 Neo.

A321XLR ble lansert på Paris air show på Le Bourget mandag.

Flyet ble opprinnelig designet for å fly korte og mellomlange ruter, men får nå en rekkevidde på hele 4.700 nautiske mil. Det tilsvarer omtrent storsirkelavstanden fra Oslo til Los Angeles.

SAS og Norwegian

At Airbus skulle komme med en XLR-versjon av A321 slår ikke akkurat ned som noen bombe for dem som følger luftfartsindustrien. Dette har Airbus snakket om lenge, blant annet på Farnborough air show for nøyaktig ett år siden.

Flyprodusenten har allerede satt i produksjon en LR-versjon av flyet som både SAS og Norwegian har bestilt.

A321LR fløy første gang fra Airbus-fabrikken i Hamburg i januar i fjor, og et par måneder senere demonstrerte flyprodusenten rekkevidden ved å fly nonstop fra Toulouse-Blagnac til Seychellene. Den 4.750 nautiske mil lange turen til øya Mahé tok elleve timer, og testflyet hadde med seg en nyttelast tilsvarende 162 passasjerer i tillegg til en besetning på 16.

Ved å øke maksimal avgangsvekt (MTOW) fra 93,5 til 97 tonn og legge til en tredje ACT-drivstofftank («Additional Centre Fuel Tank») er rekkevidden økt til 4.000 nautiske mil (7.400 kilometer) sammenlignet med 3.500 nautiske mil for standard A321 Neo.

På XLR er det en ny Rear Centre Tank (RCT) og det er gjort forsterkninger på landingsstell for å kunne øke MTOW til 101 tonn og rekkevidden med ytterligere 15 prosent sammenlignet med LR.

757-erstatter

Å tilbringe elleve timer i et smalbuksfly kan høres anstrengende ut, men Airbus framhever at deres nye såkalte airspace-kabin skal gjøre reiseopplevelsen like bra som i langdistansefly med doble midtganger, altså bredbuksfly («widebody») som for eksempel A330 og A350.

Airbus har aldri lagt skjul på at de med A321LR ser for seg å erstatte mange av konkurrentens Boeing 757. Med en XLR-versjon kan transatlantiske ruter for eksempel gå mellom destinasjoner som er lengre øst i Europa og lengre inn i landet i USA.

Potensielle ruter for A321XLR. Foto: Airbus

En slik ytterligere oppgradering av A321 handler også om å posisjonere seg mot Boeings mulige «New Midsize Airplane» (NMA) som er spådd å ha en rekkevidde på rundt 5.000 nautiske mil rekkevidde med 225 passasjerer.

– Dersom vi forlenger rekkevidden på A321LR, blir det en vanskeligere «business case» for NMA, sa Airbus-sjef Guillaume Faury i fjor.

A321XLR vil ha rundt 180-220 passasjerseter og skal leveres fra 2023. På Le Bourget ble det samtidig annonsert at Air Lease Corporation (ALC) bestiller 27 slike fly.

Rekkevidder

Verdens lengste nonstop flyrute er i dag den 18-19 timer lange flyruta mellom Changi og Newark, som Singapore Airlines flyr med det nye Airbus 350 XWB Ultra Long Range. Det har en rekkevidde på 9.700 nautiske mil (nesten 18.000 kilometer).

For et halvt år siden lanserte Boeing en privatflyversjon av den nye generasjonen 777, blir det i stand til å fly lengre uten å mellomlande enn noen annen «businessjet».

Med en rekkevidde på 11.645 nautiske mil (21.567 kilometer), blir BBJ 777-8 i stand til å fly nonstop mellom hvilke som helst byer.