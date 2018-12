Boeings nye privatfly kan fly nonstop mellom hvilke som helst byer på kloden

Når Boeing lager privatflyversjon av den nye generasjonen 777, blir det i stand til å fly lengre uten å mellomlande enn noen annen «businessjet».

Med en rekkevidde på 11.645 nautiske mil (21.567 kilometer), blir BBJ 777-8 i stand til å fly nonstop mellom hvilke som helst byer.

– Vi har kunder som ønsker det beste av plass og komfort og som vil fly direkte. BBJ 777X vil kunne levere dette som ikke noe fly tidligere har vært i stand til, uttaler BBJ-sjef Greg Laxton i en pressemelding.

Flyet ble lansert på Middle East Business Aviation Association (MEBAA) i Dubai mandag. Ikke tilfeldig, ettersom omtrent halvparten av Boeings marked for private bredbuksfly finnes i nabolaget her.

Nærmer seg jomfruferd

Langdistanseflyet, gjerne kjent som «Triple seven», har vært i drift siden 1995. Det første testflyet av den nye generasjonen, 777X, er nå i ferd med å ferdigstilles på fabrikken i Everett nord for Seattle i USA. Det vil ventelig fly for første gang i løpet av det kommende halvåret og skal settes i drift fra midten av 2020.

Som på andre oppgraderte passasjerfly de siste årene, er mye av forbedringen knyttet til nye motorer. I dette tilfellet er det General Electrics nye GE9X-motorer som skal henge under vingene. Denne enorme turbofanmotoren har en viftediameter på hele 340 centimeter.

Boeing er i ferd med å fullføre byggingen av de første 777X-testflyene. Foto: Boeing

For å oppnå tilstrekkelig aerodynamisk forbedring har det vært nødvendig med nye komposittvinger som blant annet har større vingespenn. For å allikevel få plass på dagens oppstillingsplasser for B777-300ER, har løsningen vært innfellbare vingetipper.

B777-9 er 2,1 meter lengre enn dagens 777-300ER og kan ta 18 flere passasjerer, mens 777-8 blir 4,75 meter kortere, men får større rekkevidde. 777-9 vil typisk ha kapasitet til 414 passasjerer (to klasser) og en rekkevidde på 7.525 nautiske mil (13.940 km). 777-8 har en rekkevidde på 8.690 nautiske mil (16.090 km). Maksimal avgangsvekt er 351,5 tonn og drivstoffkapasiteten er 198.000 liter.

På Boeing 777X er vingespennet 71,8 meter når det flyr, og 64,8 meter når det står parkert. Foto: Boeing

Et døgn i lufta

Rekkevidden som er oppgitt for privatflyversjonen, er med 75 passasjerer. Boeing har ennå ikke oppgitt hastigheten på B777X. Men dersom man tar utgangspunkt i marsjhastighet og -høyde på cirka Mach 0,85 på 43.000 fot (488 knop/904 kilometer i timen), vil det ta rundt et døgn å tilbakelegge maksdistansen.

De som blar opp for slike privatfly trenger selvsagt ikke å tenke på plass til albuer og knær. BBJ 777-8 har en kabinstørrelse på 302,5 kvadratmeter der det knapt finnes noen grense for hva som kan innredes. Også det større B777-9 tilbys som privatfly. Her er kabinstørrelsen 342,7 kvadratmeter, mens rekkevidden er 11.000 nautiske mil.

Samtidig med BBJ 777X lanserte Boeing interiørkonsepter fra tre forskjellige selskaper: Greenpoint Technologies, Unique Aircraft Design og Jet Aviation. Dette er fra sistnevnte. Foto: Boeing

Også fjerde generasjon B737, Max, har i businessjetversjon en anselig rekkevidde: 7.000 nautiske mil. Første eksemplar ble levert i oktober.

Rekordrekkevidden på BBJ 777X er så og si identisk med distansen som ble tilbakelagt på oppvisningsflygningen da Boeing 777-200LR ble introdusert i 2005 med å fly fra Hong Kong til London østover. Det er 11.664 nautiske mil. Da var det kun 27 om bord, hvorav åtte var piloter.

Til sammenligning er verdens lengste fast oppsatte flyrute rundt 8.700 nautiske mil (16 tusen kilometer) med en gjennomsnittlig flytid på 18 timer og 45 minutter.

Singapore Airlines' A350-900 ULR i ferd med å forlate Changi på vei til Newark 11. oktober. Foto: Singapore Airlines

Dette er Singapore Airlines' rute mellom Singapore og New York som de gjeninnførte for et par måneder siden med det splitter nye Airbus A350-900 ULR («ultra long range») med 161 passasjerseter.

Andre privatfly

Boeing Business Jets (BBJ) ble stiftet i 1996 og har så langt levert 234 fly. Den amerikanske flyprodusenten tilbyr privatflyversjoner av omtrent hele passasjerflyporteføljen sin: 737 Max, 787 Dreamliner, 747-8 Jumbojet og nå altså 777X.

Den europeiske konkurrenten har et lignende opplegg gjennom Airbus Corporate Jets som i dag tilbyr ACJ-utgaver av 319/320/330 Neo og 350 XWB. Hittil er det ikke levert noen av disse, kun cirka 190 eksemplarer av de klassiske (Ceo) versjonene.

ACJ320 Neo fløy første gang 19. november. Airbus oppgir at ACJ350, når den leveres, vil ha en rekkevidde på 11.100 nautiske mil med 25 passasjerer, med cirka 22 timers flytid.

Når det gjelder produsenter som har designet businessjets fra blanke ark, har vi for eksempel amerikanske Gulfstream som med sin G650ER kan tilby en rekkevidde på 7.500 nautiske mil med åtte passasjerer i en hastighet på Mach 0,85. Til og med i en hastighet på Mach 0,90 klarer flyet 6.400 nm.

G650ER Foto: Gulfstream

Franske Dassault lanserte Falcon 8X for fire år siden. Med nye motorer, redesignede vinger og vektbesparelse sammenlignet med den litt mindre 7X, oppnås en rekkevidde på 6.450 nautiske mil med åtte passasjerer og en besetning på tre. Men dette er i en hastighet på Mach 0,80.

Lengst rekkevidde vil kanadiske Bombardier Global 8000 ha. Her er den teoretiske rekkevidden, også dette med åtte passasjerer, hele 7.900 nautiske mil. Det er nå over åtte år siden den utvidede Global-familien ble lansert. Da ble det sagt at flyet skulle være klart i 2017, men leveransene ser ut til å starte først nå i 2019.