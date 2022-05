ABB ser en klar trend: Det er en modning i bransjen. Den tradisjonelt konservative shippingbransjen er nå i et stort teknologiskifte og vurderer i større grad elektrisk framdrift. For de kortere strekningene er det batterier som dominerer. For nærskipsfart, kysttransport og litt lengre strekninger er interessen for brenselceller sterkt økende.