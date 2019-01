56 kunder har bestilt den flyvende bilen

Las Vegas: Pal-V har fått mye oppmerksomhet, ikke minst etter at doningen ble vist fram under bilmessen i Geneve våren 2018. Nå er produsenten på plass i Las Vegas, under Consumer Electronics Show (CES), hvor de gir publikum en virtuell opplevelse av hvordan det er å fly med Pal-V. Med 360-graders utsikt over Las Vegas, selvfølgelig.

Selskapets COO, Marco Van Den Bosch, kan fortelle at 56 kunder har bestilt Pal-V. Blant dem det internasjonale fotballforbundet FIFA, til bruk under VM i Quatar i 2022, til myndigheter i land han ikke vil avsløre navnet på, til leger og politietater. tu.no har tidligere meldt at politiet i Dubai er blant dem som står på kundelista.

– Vi selger også til endel samlere, som ønsker å sikre seg en versjon av verdens første flyvende bil, sier Van Den Bosch.

De første kundene får Pal-V levert midt i 2020.

CES 2019: Her er Bells futuristiske flytaxi

Autogyro

Flyvende bil er forresten en unøyaktig beskrivelse av Pal-V.

For ikke er det en bil, og ikke er det et fly. Dette er i realiteten en autogyro som kan kjøres som en bil. En autogyro et slags helikopter, på den måten at det bruker en rotor for å gi løft. Men for at dette skal fungere må maskinen bevege seg fremover, noe en propell bak Pal-V gir.

Dermed kan ikke denne flyvende bilen ta av som et helikopter, og trenger en rullebane på minst 180 meter for å ta til skyene.

Å konvertere fra bil- til flymodus tar fem minutter. I praksis kan du ikke ta av fra offentlig vei, så dette fartøyet vil kreve en del planlegging. Og så må du nødvendigvis også ha pilotsertifisering om du ønsker å ta av.

Men du skal kunne fly 50 mil på en full tank. Eventuelt kan du kjøre 130 mil. Tanken tar 100 liter vanlig bensin.

EASA sertifiserer

For å kunne fly en Pal-V, må man ha 40 pilottimer. Nå har selskapet opprettet sin egen flyskole for å få fart på dette. Foto: Jerome Wassenaar

– EASA (European Aviation Safety Agency, red, anm.) er igang med sertifiseringen. De skal fly 75 timer med Pal-V. Å godkjenne noe som flyr, er en omfattende prosess, og hovedgrunnen til at det har tatt åtte år å få Pal-V på markedet. men nå er vi snart klare. Da får vi den høyeste formen for sertifisering som finnes, sier Van Den Bosch.

Bilen er utviklet i Nederland av et team som består av over hundre ingeniører, mens italienere har stått for designjobben.

Inntil videre foregår all produksjon i Nederland, og selskapet klarer bare å levere 90 farkoster de første to årene. Deretter vurderer de å ty til flere produksjonslokaler, i andre land, for å holde volumet oppe.

– Vi er i dialog med flere interessenter, men akkurat nå kan jeg ikke si hvor.

Egen flyskole

De 90 første som lages, kalles Pioneer Edition, og koster 499.000 euro. Deretter skal de lage en Sports Edition, som starter på 299.000 før tilvalg.

For å kunne fly en Pal-V, må man ha 40 pilottimer. Nå har selskapet opprettet sin egen flyskole for å få fart på dette.

– Den første kunden vår er allerede igang med undervisningen, sier Van Den Bosch.

Tror det er fremtiden: Volvos eier kjøper produsent av flyvende biler

Toppfart på 160 km/t

Pal-V har bare tre hjul, men skal ikke være så verst å kjøre. Dette er nemlig en bil med en krengemekanisme lik den som finnes i Carver-biler. Altså krenger fremdelen av kjøretøyet i svinger, nesten som en motorsykkel ligger i svingene.

Og til tross for at den drasser på en ekstra motor som ikke brukes under kjøring, og har et helt rotorstell i tillegg, er Pal-V rimelig kvikk fra null til hundre. Det tar under ni sekunder, og toppfarten er 160 kilometer i timen.

Egenvekten er 664 kg, og maksimal avgangsvekt er 910 kg.

I 100 år har vi forsøkt å lage flyvende biler: Nå tror ekspertene det kommer