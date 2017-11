Volvos eier kjøper produsent av flyvende biler

Science fiction har i årevis fortalt oss at fremtidens biler er flyvende. Og det kan det godt tenkes at fremtidens biler alltid vil være.

For det er ikke rent lite som skal til for å sende en bil til himmels. Energibehovet er bare en del av ligningen. Men når Volvos eier Zhejiang Geely Holding Group går hen og kjøper et selskap som utvikler nettopp flyvende biler, kan det være greit å følge med.

Tidligere denne uken ble det kjent at Volvo-eierne blar opp en ikke offentliggjort sum for å kjøpe amerikanske Terrafugia, skriver Automotive News.

Geely setter inn Chris Jaran, en tidligere leder i Bell Helicopter China, som administrerende direktør i Terrafugia med umiddelbar virkning.

Flyr lengre og høyere enn helikopterdroner: Nå skal den også lande uten rullebane

Vertikalt innen 2025

Terrafugia planlegger å lansere sin første flyvende bil i 2019, og innen 2025 er planen å lansere en bil som kan ta av og lande vertikalt, en såkalt VTOL-maskin.

Dette skal dessuten være ment for massemarkedet, selv om det inntil videre avhenger av at en rekke brikker faller på plass. Det er tross alt en hel del som må på plass i lovverket før biler kan forlate asfalten og ta til skyene.

Terrafugias farkost er ikke helt fly, og ikke helt bil. Foto: Terrafugia

Men det er flere som tror at flyvende biler kommer, og at det vil komme vanlige mennesker til gode. For eksempel sa Thomas Hytten, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet, tidligere i år til Teknisk Ukeblad at han tror det lar seg gjøre.

Terrafugia har utviklet flybilen Transit, som i USA er godkjent både for kjøring på vei og som lett sportsfly.

Til sammen er det verken helt bil eller helt fly, og vil kreve at føreren ikke bare har førerkort, men også småflysertifikat. Torkell Sætervadet, rådgiver i Norges Luftsportforbund, sa tidligere til Teknisk Ukeblad at han tror VTOL-maskiner vil være et langt bedre alternativ.

Slike fungerer omtrent som droner, og har flere separate rotorer som sørger for løft.

Mange jobber med flyvende biler

I tillegg til Terrafugia jobber Uber, Toyota, kinesiske Ehang, Google-medgrunnlegger Larry Pages selskap Kitty Hawk, Airbus, og flere andre med slike farkoster.

Volocopter demonstrert i Dubai. Foto: Nikolay Kazakov

Disse skal drives av strøm, og den største utfordringen nå er å få batterikapasiteten opp på et tilstrekkelig nivå. Men i Dubai er allerede en selvkjørende, flyvende passasjerdrone demonstrert, denne utviklet av tyske Volocopter.

Så hva ønsker Volvos eiere å få ut av oppkjøpet? Neppe et fly som også kan kjøre på veien. Geely har pengesekken full av forsknings- og utviklingsmidler, og har trolig blikket festet på fremtidens VTOL-maskiner.

I en uttalelse sier Geelys grunnlegger og styreleder Li Shufu at flyvende biler er en svært spennende sektor, og at de tror Terrafugia er ideelt posisjonert til å endre mobilitet slik vi nå forstår det, og at det åpner for utvikling av en helt ny industri, skriver The Verge.