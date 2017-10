Her flyr Dubais første selvkjørende fly-taxi

En kort flytur på fem minutter og 200 meter demonstrerte nylig at selvkjørende doninger i framtiden ikke bare vil forekomme på land og til vanns - men også i lufta.

Mandag denne uken prøvekjørte tyske Volocopter sin tyske prototype på en flyvende taxi i Dubai. Det var ingen passasjerer ombord i dronen, men Dubais kronprins Sheikh Hamdan bin Mohammed bivånet hendelsen, og starten på det som ifølge Dubais myndigheter blir verdens første selvflyvende taxi-tjeneste.

Dronen er en såkalt VTOL-maskin som tar av og lander vertikalt, med en stigetid på 3 meter i sekundet.

Taxien har plass til én person, flyr ved hjelp av 18 rotorblader og ni uavhengige litiumione-batterisystemer, ifølge Volocopter. Maksimal flytid skal være på 27 minutter med en fart på 50 kilometer i timen, men haster det skal dronen kunne takle inntil 100 km/t.

Taxi-dronen som til syvende og sist blir satt inn i tjenesten skal trolig kunne fly både raskere og lengre når prosjektet kommer forbi utviklingsfasen. Ladetiden, som er to timer for prototypen, skal også reduseres vesentlig, ifølge Dubai’s Road and Transport Authority (RTA).

Det skal også være mulig å montere fallskjerm i dronen, i tillegg skal det gjennomføres tester med droner med plass til to passasjerer.

Skal ha 80 prosent lavere utslipp: El- og hybridpassasjerfly kan være på vingene i 2020

Satser på selvkjørende transport

Dubais autonome taxi-tjeneste (Autonomous Air Taxi - AAT) ble lansert i februar i år i forbindelse med myndighetenes World Government Summit. I juni offentliggjorde myndighetene et testprogram og Volocopter sikret seg avtalen om å levere droner til programmet, ifølge Mashable.

I løpet av de neste fem årene skal ulike myndigheter i Dubai samarbeide om legge tilrette for en selvkjørende taxi-tjeneste, inkludert etablering av nytt regelverk, politiske føringer og operasjonelle krav til driften.

Dubai har fra før en førerløs t-bane i regionen, og har vært et yndet sted for blant annet Nokia og Uber for testing av ulike ubemannede flyvende luftfartøy og transportsystemer, skriver The Drive.

Tidligere i år vedtok transportmyndighetene en egen strategi for selvkjørende transport, som skal legge grunnlaget for et nytt transportsystem.

Målet er at 25 prosent av Dubais passasjertransport skal foregå ved hjelp av selvkjørende transportmidler i 2030.

Selvkjørende busser og Tesla-taxier

Gulf News oppsummerer hva myndighetene i Dubai jobber med, i tillegg til flyvende droner:

Førerløse busser: Shuttlebussen EZ10 har siden april 2016 kjørt langs flere kollektivruter i Dubai, inkludert til Dubai World Trade Centre, Downtown Dubai og Business Bay

Flyvende Über-taxier: Uber har sagt de vil starte testing avt VTOL-taxier i byen i 2020, i samarbeid med transportmyndighetene.

Lansering av Tesla-taxier med autonome elementer: De første Tesla Model S sedan og Model X SUV skal etter planen inkluderes i Dubais Taxi-park bestående av rundt 4.700 luksusbiler, mot slutten av 2017.