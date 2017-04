El- og hybridpassasjerfly kan være på vingene i 2020. Skal ha 80 prosent lavere utslipp

Det amerikanske flyselskapet Zunum Aero satser på å kopiere bussbransjens konsept med «walk-on, walk-off», og regner med at de i 2020 skal komme på markedet med det første strøm- og hybridflyet for passasjerer på korte ruter.

Fest setebeltene og gjør deg klar til avgang i et elektrisk fly. Nede på bakken erobrer elbiler stadig flere markeder, og ganske snart kan også el- eller hybridfly bli en realitet.

Det nystartede flyselskapet Zunum Aero har planer om å kunne transportere opptil 50 passasjerer i et el- eller hybridfly over strekninger på litt over 1000 kilometer allerede i begynnelsen av 2020-tallet – og 1500 kilometer fra 2030. Dette melder venturebeat.com

Spare reisetid

Zunum Aeros har planlagt å benytte seg av overkapasiteten på amerikanske flyplasser. En oversikt over kapasiteten til flyplassene i USA viser at 95 prosent av all trafikk foregår på to prosent av landets 5000 flyplasser.

Ved å benytte seg av de mange lokale flyplassene mener selskapet at de kan spare kundene sine for 40 prosent av reisetiden. De forteller samtidig at utslippene til selskapet vil være 80 prosent lavere enn ved konvensjonell flytransport. Denne kombinasjonen – sammen med det de hevder er lavere interne omkostninger – vil angivelig gi passasjerene en besparelse på opptil 80 prosent.

Bygger 14 elmotorer inn i vingen: Nå kommer det bemannede X-fly igjen

Walk-on, Walk-off

Modellen som Zunum Aero benytter seg av, minner litt om modellen med å hoppe på og av en buss. Passasjerer kan for eksempel regne med å kunne reise via regionale flyplasser mellom Boston og Washington DC for halvparten av de normale billettprisene, og på halvparten av tiden.

Direktør og medstifter i Zunum Aero, Ashish Kumar, forteller til venturebeat at «denne ‘walk-on, walk-off’-modellen ikke har utviklet seg mye de siste 50 årene. Hybrid fremdrift er en løsning som kan føre til en radikal endring av bransjen, og noe som gjør det mulig å tilby kostnadseffektive regionale flyruter for mellomstore fly».

Flyindustrien er i siget

Selvkjørende biler og elbiler har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og nå har også flybransjen begynt å se etter nye løsninger.

Tidligere i år annonserte Airbus at de har planer om å teste en prototyp av en flygende bil allerede ved utgangen av 2017. Like etterpå fulgte oppstartbedriften Lilium Aviation opp med nyheten om at de hadde fått midler til å utvikle VTOL-fly (vertikal avgang og landing). I tillegg har Uber nylig publisert en grundig rapport om luftbåren passasjertransport.

Zunum Aero har ikke avslørt hvor stor finansiell støtte de har til rådighet for prosjektet sitt. Men bedriften forteller at både Boeing og JetBlue har investert i Zunum Aero.

Nytt marked

– Boeing investerer i Zunum fordi vi føler at teknologien deres er ledende i det relativt nye og spennende hybrid-elektriske markedet for flyindustrien, forteller Boeings Vice President, Steve Nordlund til Venturebeat, og legger til at teknologien og tilgangen til kunder har et potensial til å endre markedet for små kortdistansefly som benytter seg av mindre regionale flyplasser.

Zunum Aero har siden 2014 jobbet sammen med Federal Aviation Administration (FAA) for å få godkjent sertifikater og standarder for elektrisk drevne fly. De regner med å ha dette på plass neste år, slik at det første flyet deres kan være på markedet omkring 2020.