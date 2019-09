150 ansatte har jobbet med utskiftningen: Nå går Nesodden-fergen på strøm

MS Prinsen til kai i Oslo. Den skal sammen med søsterfergen Dronningen til Horten og gå gjennom samme operasjon som MS Kongen. 36 tonn gassmotorer og tilhørende utstyr skal ut til fordel for 26 tonn batterier. bygges om til elektrisk drift i løpet av høsten 2019. Hver av Norled-fergene har to gassmotorer, LNG-tanker og annet gassrelatert utstyr som skal fjernes for å gi plass til batterier og elektrisk utstyr.

Foto: Tore Stensvold