Stem fram årets teknologibragd

Norges mest prestisjefylte teknologipris skal deles ut av TU i samarbeid med Nito og Tekna.

Etter en rekke forslag fra lesere og TU-redaksjonen, er seks finalister klare.

TUs lesere inviteres til å stemme fram sin favoritt. Resultatet kan være med og avgjøre vinneren til slutt.

Kandidatene skal i tillegg presentere sine prosjekter og produkter for en fagjury 12. oktober.

Vinneren kunngjøres under prisutdelingen 19. oktober.

I forrige uke presenterte TU de seks kandidatene i alfabetisk rekkefølge.

Brødrene Aa – det futuristiske hybride skipet Vision of the Fjords Disruptive Technologies – energieeffektive trådløse sensorer med 15 års batterilevetid Ecotone - hyperspektral kamerateknologi for kartlegging av havbunn, inspeksjon av subseautstyr, telling og overvåking av lakselus i merd. Hydro Karmøy testpilot – bygger verdens mest energieffektive aluminiumsverk – 15% bedre enn dagens standard Nordic Wildfish – utviklet og installert prosessanlegg som lager verdifulle produkter fra fiskeavfall - utnytter 100% av råstoff fra hvitfisk Prediktor Medical - sensor som måler blodsukker og andre blodverdier kontinuerlig, uten å stikke hull på huden

Prisen består av et trofé og et diplom. Troféet er designet av kunstneren Marius Watz og 3D-printet på Design- og arkitekturhøyskolen i Oslo (DOGA)

Dette er juryen:

Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Norges forskningsråd

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

Trond Markussen, president i NITO

Ari Soilammi, utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening

Walter Qvam, tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen, nå bl.a. styreleder i SINTEF og koordinator for Norge 4.0

Jan M. Moberg, adm. direktør og ansv. redaktør i Teknisk Ukeblad Media

Daniel Ras-Vidal, daglig leder for innovasjonsforeningen i Abelia

Lang tradisjon

TU Tech Award (tidligere Ingeniørbragden og Teknologibragden) har vært delt ut siden 2000.

Tidligere vinnere:

2015: Zaptec

Vant for «miniatyriserende kraftelektronikk».

2013/2014: Professor 2014: Alf Inge Wang, NTNU

Vant for sitt arbeid med spillbasert læring gjennom applikasjonen Kahoot.

2012: Statoil og Aker Solutions

Vant for undervanns gasskompresjon på Åsgård-feltet.

2011: Farsund Aluminium Casting står bak Ingeniørbragden 2011

Vant for sin avanserte støpeteknologi.

2010: FMC Technologies

Vant for deres IOR-teknologier – teknologier for økt oljeutvinning.

2009: GE Vingmed

Vant med Vscan, et ultralydapparat i lommeformat.

2008: Kongsberg Intellifield

Vant for deres system som gjør det enklere å overvåke oljeproduksjonen.

2007: Breivoll Inspection Technologies

Vant for deres skannerløsning for å måle metalltykkelsen på vannrør.

2006: OCAS

Vant for deres varslingssytsem for lufthindringer for fly.

2005: Ulstein X-Bow

Vant for skrogkonseptet X-Bow.

2004: Autostore

Vant med sitt kompakte lagersystem.

2003: Chipcon

Vant for å ha klart å vokse gjennom IT-boblen, og bli en av verdens ledende leverandører av radiofrekvensbrikker på rekordtid.

2001/2002: Troll Pilot

Hydro og ABB vant for undervanns-prosjektet Troll Pilot.

1900-2000 - Århundrets ingeniørbragd: Troll A-plattformen

Den siste store bunnfaste betongplattformen i Nordsjøen ble bygd for fremtiden og har en levetid på 70 år. I 1999 kåret Teknisk Ukeblads lesere Troll A til århundrets ingeniørbragd.