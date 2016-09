De skal forandre verden med sensorer som varer 15 år uten batteribytte

Med sensorer som både samler data, prosesserer og kommuniserer i 15 år uten batteribytte, kan Disruptive Technologies gjøre Internet of Things til en virkelig "game changer".

Selskapet har ikke teknologi som er tatt ut av luften. Den bygger på årelange tradisjoner fra flere selskaper som har brakt Norge til en unik posisjon i verden.

Vi er rett og slett flinkest i klassen til å få radioer, signalprosessorer og annen elektronikk til å bruke veldig lite strøm.

Før var det meste kablet sammen for å overføre både strøm og signaler. Det var greit lenge, for det var ikke så mange ting å koble sammen og strømforbruket var høyt. Slik er det ikke lenger.

Antall enheter øker eksponentielt, og med Internet of Things (IoT) vil det bli et potensielt showstoppende problem. Vi vil ikke drukne i kabler etter hvert som antall enheter som trenger å snakke sammen øker. Dessuten koster det penger å trekke kabler. Men det koster penger å bytte batterier også.

Det er her Disruptive Technologies har funnet sin markedsnisje. Skjønt å kalle IoT en nisje er nok ikke i nærheten av det man mener med begrepet.

Skal IoT lykkes må det milliarder på milliarder av sensorer til. Alt skal kobles sammen, og informasjon skal samles inn fra utallige punkter.

Revolusjon og norske aner

Det å kunne måle verdier, prosessere dem og sende dem fra en liten brikke, som på toppen av alt klarer seg med det innebygde batteriet i opptil 15 år, er en revolusjon. En revolusjon som stiller det meste av annen elektronikk i skyggen.

KANDIDAT 2 - TU TECH AWARD HVEM: Disruptive Technologies HVA: Batteridrevne sensorer med opptil 15 års batterilevetid. BESKRIVELSE: Disruptive Technologies har bygget en sensorplattform som inkluderer sensor-prosessering, radiokommunikasjon og batteri og som passer på en brikke på 19x19x2 mm. Batteriforbruket er basert på flere tiårs lang norsk utvikling av særdeles strømgjerrig elektronikk. Dette er et område hvor Norge har en unik posisjon og nå åpner det seg et gigantisk nytt marked med IoT. Selskapet har allerede fungerende prototyper og har fått kunder over hele verden, også her i landet. Produksjonen skal starte opp om cirka et halvt år.

– Vi hadde neppe vært der vi er i dag om vi ikke kunnet trekke på kunnskapen som er opparbeidet i den norske lavenergiklyngen. Samtidig har vi tilført svært mye ny innovasjon i den nye sensorelektronikken for å få til den enormt lange batterilevetiden, sier gründer og sjef i Disruptive Technologies, Erik Fossum Færevaag.

– Jeg tror vi og de andre selskapene i denne klyngen har store muligheter fremover og at vi danner et solid fundament for enda mer innovasjon her i landet, sier Fossum Færevaag.

Enorme volumer

Når Færevaag uttaler seg om volumene de sikter mot, har vi får vi en følelse av at det er noe unorsk. Dette er ikke noe vi er vant med her på berget. Hverken i volum eller ambisjoner.

BEGRUNNELSE: Dette er et godt eksempel på en tradisjonsrik norsk nisje som har vært ledet av selskaper som Nordic Semiconductor, Texas Instruments (Tidligere Chipcon) og Silicon Labs (Tidligere Energy Micro). Selskapet har fått med mange av de beste hodene på feltet og samarbeider med en av de store norske om radioteknologien. Ikke mange vet det, men mellom 70 og 80 prosent av all Bluetooth Low Energy (Smart) utvikles i Norge. Med DT kan Norge få en betydelig posisjon innen IoT. I dag holdes feltet tilbake av prisen på elektronikk og bruken av den i form av kablet oppkobling og hyppig batteribytte. Disruptive Technologies kan bli et meget verdifull tilskudd til den norske lavenergi elektronikklyngen, som har vist god vekstkraft i en lang årrekke.

– Vi snakker om høyere volum på sensorene våre enn noe annet elektronikkprodukt i verden til nå. Vi demonstrerte produkter i juni og vi jobber nå sammen med produksjonspartnere som er rettet inn mot enorme antall, sier Færevaag.

For å få riktig pris på dette må produsenten ha linjer som kan fremstille mer enn 10.000 sensorer i timen.

– Det høres nok ambisiøst ut, og det er det sikkert, men hvis jeg fortalte om våre interne mål ville det høres flåsete ut. Det vi har skapt kan utløse en helt ny vitalitet i det vi omtaler som IoT - det er det mange som har skjønt, sier han.

Internasjonal oppmerksomhet

Svært mange aktører ønsker å være med på teknologibølgen de norskutviklede sensorene kan utløse.

Nå skal de utvikle alt det andre som trengs for å realisere visjonen. Færevaag forteller at de oversvømmes av interesserte kunder fra hele verden.

Men det er mindre kjerneteknologi enn i selve sensorbrikken. Det jobbes blant annet med en ruter for å kommunisere med sensorene, og en nettskytjeneste for å samle og bearbeide sensorinformasjon.

UAVHENGIG VURDERING: Direktør for næringspolitikk i Abelia, Hilde Widerøe Wibe, mener Disruptive Technologies er et uvanlig spennende selskap som har vokst ut av den norske lavenergi elektronikklyngen. De har fått med seg mange erfarne og svært kloke hoder, som nå går løs på et kommende, gigantisk verdensmarked. – Navnet de har valgt seg oser av ambisjoner og vilje til å endre verden. Det skal bli interessant å følge selskapet fremover og det er svært hyggelig at noe slik skjer i Norge. Vi er jo vant med at de store endingene kommer fra USA, sier hun.

Mer enn en brikkeleverandør

Selskapet vil ikke bare være en brikkeleverandør. De vil bygge og selge en tjeneste hvor sensorene er en komponent i et større informasjonssystem.

– Dette skal være enkelt for kundene og det tror vi er en forutsetning for vekst. Våre produkter skal være enkle, robuste og billige å integrere. Vi skal bygge det meste de trenger for å integrere sensorene i sine IoT-systemer. Nå ansetter vi utviklere for å ta seg av programvareutviklingen av tjenestene i nettskyen, sier Færevåg.

Cand. real Karl-Martin Gjertsen tester antenneegenskapene i sensorene i antennehallen ved NTNU i Trondheim. Foto: Disruptive Technologies

