Vision of the Fjords ble overlevert fra Brødrene Aa til eieren The Fjords et år og en måned etter kontraktsignering. Det er kort tid for et helt nytt skipskonsept.

Administrerende direktør Tor Øyvin Aa er gledelig overrasket når han hører at verftet og fartøyet er nominert til TUs pris TU Tech Awards.

Han er imidlertid ikke i tvil om at de er en verdig kandidat.

- Det har vært et tøft løp. Noen vil si det var brutalt. Ingen har noensinne bygget et slikt skip. Design og konsept er nytt. Størrelsen overgår alt annet hittil bygget for det sivile markedet. Og regelverk fantes ikke. Det var veldig mye som måtte avklares underveis, sier Aa.

Risikosport

Han skulle gjerne levert Vision of the Fjords i juni, slik planen var, men de siste tester og fintilpassing tok lengre tid enn ventet. En måneds forsinkelse kan han likevel leve med.

KANDIDAT 1 - TU TECH AWARD HVA: Brødrene Aa AS - Vision of the fjords. Batterihybrid-katamaran for sightseeing. BESKRIVELSE: Verdens største kommersielle fartøy bygget i karbonsandwich og første utstyrt med batteripakke for 3-4 timers miljøvennlig seilas i 8-10 knop. Sightseeingfartøy for 400 passasjerer. Spesiell vekt på design. Universell utforming som gjør det mulig å bevege seg fra første til øverste dekk i rullestol, både utvendig og innvendig. 300 meter tilgjengelig utsiktsplass. Første fartøy bygget etter Sjøfartsdirektoratets krav og DNV GLs krav til passasjerfartøy med batteridrift. SAMARBEIDSPARTNERE: ABB, Mancraft, ZEM, Marcontrol.

- Det er en viss risiko forbundet med å kaste seg over så mye nytt på kort tid. Blant annet måtte hver enkelt komponent og system klasses og godkjennes for seg, blant annet propulsjon, motor, generatorsett og batterier. Deretter skulle integreringen og helheten godkjennes, påpeker Aa.

Han trekker fram samarbeidspartnere og leverandørene ABB, Mancraft, ZEM og Marcontrol.

–De har stått på for å få dette i mål, sier Aa.

Ubyråkratisk heiagjeng

Han berømmer også klasseselskapet DNV GL og Sjøfartsdirektoratet for å være gode diskusjonspartnere og problemløsere.

- Dette er første passasjerskip bygget etter de nye kravene, som blant annet innbefattet mye testing av batterisikkerhet. Den delen var avklart i tide. Det tok mer tid å teste ut alle systemene, sier Aa.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen sier at deres oppgave først og fremst er å påse at sikkerheten er ivaretatt, men også å heie på norsk maritim industri.

BEGRUNNELSE: Stor grad av innovasjon med teknologiske gjennombrudd og nypløying. Kombinasjon av materialer (karbon), hybrid framdrift med sømløs integrasjon av batterier og generator. Kort leveringstid (ett år fra kontrakt). Verdens første i sitt slag. Bygget i parallell med utvikling av regelverk.

- Vi ønsker å være proaktive og bidra til å finne løsninger som også ivaretar sikkerhet for passasjerer, mannskap og skip. Det vil også hjelpe industrien framover, både hjemme og internasjonalt, sier Akselsen.

Trollstiger og fjellklatring

Vision of the Fjords utmerker seg spesielt med designen. Det er utviklet internt hos brødrene Aa.

Det var selskapet The Fjords, eid av Fjord 1 og Flåm AS, som inviterte til konkurranse om å levere et miljøvennlig og framtidsrettet turistfartøy.

UAVHENGIG VURDERING: Maritim bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri mener Brødrene Aa står bak en bragd. – Alt er innovativt med den båten, sier Gørvell-Dahll. - I løpet av ett år skulle de levere en helt ny type skip med en helt ny design, med hybridløsning som det ikke fantes regelverk eller klassekrav til, sier bransjesjefen. Selv om det ikke er helt nytt å bygge hybride fartøy, var det nytt terreng likevel. -Dette var en passasjerbåt med plass til 400 personer og bygget i et nytt materiale. De måtte bygge, utvikle og forholde seg til et regelverk som ble utarbeidet i parallell, sier bransjesjefen. Han mener Brødrene Aa med Vision of the Fjords illustrerer hvor innovativ den maritime bransje er i Norge. -Jeg er stolt av hvor fort denne bransjen kan snu seg rundt og finne nye løsninger og hvor godt samarbeidet var mellom Sjøfartsdirektoratet, klasseselskapet og verftet.

Ideen om å lage det som et trappeløst skip fikk en av de ansatte ved Br. Aa da han så på veien som gikk i sikk-sakk oppover fjellsidene, som blant annet Trollstigen. De 400 passasjerene har til sammen 300 meter de kan bevege seg – fra første dekk til toppen – uten trapper.

Fartøyet er bygget med universell utforming. En i rullestol kan komme seg opp til toppen uten hjelp.

19-8 knop

Vision of the Fjords skal kunne svitsje mellom dieselelektrisk framdrift og batteriframdrift. Det skal kunne skje sømløst, begge veier, mens skipet seiler. Under transitt fra Flåm til Unescos verdensarv-område i Nærøyfjorden, kan karbonkatamaranen seile i 19 knop.

TU Tech Award Teknisk Ukeblad tildeler hvert år en pris for en teknologi, et selskap, person elle prosjekt som representere en god ingeniørmessig løsning eller gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Vinneren kåres etter en avstemming på tu.no og vurdering av en fagjury. Prisen deles ut 19. oktober på Clarion Hotell, Gardermoen under Industri Futurum.

I Nærøyfjorden er fartsbegrensningen 8 knop. Da benyttes batteriene, som sikrer 3-4 timers drift. Batteriene kan lades med landstrøm og med generatoren om bord. Målet er å bruke batteriene i størst mulig utstrekning.

Vision of the Fjords ble kåret til «Ship of the Year 2016» under den internasjonale skipsfartmessen og konferansen SMM tidligere i september.

Tor Øyvin Aa er glad for all oppmerksomheten skipet har fått, men synes det er et paradoks at det er et slikt saktegående fartøy som virkelig setter verftet på kartet.

Karbonpionerer

For 19 år siden begynte verftet med vakuumstøping i karbon, blant annet frontene til Flytoget. Første skrog ble levert i 2001. Etter den tid har verftet levert over 50 hurtiggående katamaraner og hurtige ettskrogsbåter i karbon.

- Vi har fått mer oppmerksomhet om Vision of the Fjords enn alle tidligere leveranser til sammen, sier Aa.

Han ser et potensial for flere fartøy i samme segment. Internt har konseptet navnet «Seasight».

- Vi er i samtaler med flere, først og fremst norske. Men interessen fra utlandet er enorm, men det tar som regel lengre tid å lande en kontrakt, sier Aa.

Vision of the Fjords koster ca. 95 millioner kroner. Brødrene Aa har ikke fått en krone i offentlig støtte, med unntak av Skattefunn.

- Vi rakk rett og slett ikke å søke. Fra kontraktsignering til byggestart var det for krot tid til å rekke å søke. Slik det er lagt opp kan man ikke få støtte til prosjekter som allerede er i gang. Derfor er det bare en del av den generelle Skattefunn-ordningen på FOU-aktiviteten vår vi til dels kan si har bidratt, sier Tor Øyvin Aa.