Norsk sensor måler blodverdier uten å stikke. 400 millioner diabetikere er bare en flis av markedet

Det å måle kjemiske stoffer som blodsukker, melkesyre og andre stoffer som flyter i blodet, er alt fra interessant til livsviktig. Diabetikere må kjenne sitt blodsukkernivå og idrettsfolk skulle gjerne ha målt både blodsukker og melkesyre. Men ingen liker å stikke seg for å ta blodprøver.

Det trengs heller ikke om Prediktor Medical lykkes. Og det kommer de til å gjøre ifølge administrerende direktør Espen Krogh.

– Vi er kommet langt med instrumentet vi utvikler. Som i alle slike utviklingsprosesser er det ikke en rett linje til det ferdige produktet. Testene har vist svært gode resultater, men de har krevet at pasientene har holdt armen i ro, sier han.

Derfor har de nå utviklet en ny utgave som har modifisert elektronikk, optikk, optisk design av UV-sensorene og nye algoritmer.

– Vi tror dette løser de utfordringene vi har støtt på, sier Krogh.

Viser grafikk: Den nye måleren kan vise hvordan blodsukkeret varierer over tid. Det og nettskytjenesten gir brukerne en svært god god kontroll med når de trenger insulintilførsel. Foto: Prediktor Medical

Stikkfri

I utgangspunktet var det blodsukker Prediktor Medical ville måle, men uten å stikke nåler gjennom huden. I dag kan man automatisere doseringen av insulin, men det krever sensorer som stikkes inn i bukvevet. De koster rundt 600 kroner stykket og varer bare en uke.

Utgiftene til helsevesen og forsikringsselskaper over hele verden er mildest talt enorme.

Som tu.no har skrevet tidligere, er markedet gigantisk. Det er over 400 millioner mennesker med diabetes som må ha kontroll på verdiene sine, og som i dag stikker seg regelmessig for å ta blodverdier.

KANDIDAT 6 - TU TECH AWARD 2016 HVEM: Prediktor Medical HVA: Sensor som måler blodsukker og andre blodverdier kontinuerlig BESKRIVELSE: Med sin bakgrunn i multispektral analyse innen næringsmiddelindustrien har datterselskapet til Prediktor i Fredrikstad etablert selskapet Prediktor Medical. De har utviklet en armbåret sensor for kontinuerlig måling av blodsukker. Senere utgaver kan måle blodkonsentrasjon av melkesyre og vil sikte på sportsmarkedet. Selskapet har lykkes i å integrere to måleprinsipper i sensoren. Det ene er en multispektral analyse av lys fra det synlige og inn i det infrarøde området. Sensoren minner litt om den vi finner i pulsmålere i smartklokker og fitnesarmbånd, men er langt mer avansert. I tillegg finner vi fire elektroder på undersiden av måleren som måler bioimpedans. Norge, og spesielt på UiO har et av de fremste miljøene på bioimpedans i verden. Ved å ha to svært ulike måleprinsipper som tar opptil to målinger i sekundet kan de oppnå en målenøyaktighet på samme nivå med målere som stikkes inn under huden. Parallelt med utviklingen arbeides det med produksjon og lansering på verdensmarkedet. Det arbeids med å sette en fabrikk i Fredrikstad. Den kinesiske distributøren vil kjøpe rundt 100.000 enheter årlig for det asiatiske markedet. I tillegg til selve instrumentet vil Prediktor Medical etablere en skytjeneste som gjør at diabetikere kan koble seg til og lagre sin historikk og få optimalisert råd og styring av insulinpumpen.

Ikke rart mange er interessert i den norske sensoren. Den krever bare lading og selv om den koster noen tusen vil den spare seg inn veldig raskt.

En viktig egenskap med teknologien Prediktor Medical har bygget, er at de kan måle svært mange stoffer i tillegg til blodsukker i kroppsvæsken under huden. Dette har gjort at selskapet mottar henvendelser fra giganter som produserer treningsarmbånd.

I tillegg til å måle puls og tid kan de tilby brukerne stor merverdi hvis de også kan vise dem blodsukker- og melkesyreverdiene deres. Spesielt når alt kobles til nettskytjenester som kan gi brukeren detaljert informasjon om formkurver og ytelser.

BEGRUNNELSE: Prediktor Medical kommer med et svært innovativt produkt i et område der mange har forsøkt og gitt opp. Det å kunne måle blodsukker uten å stikke gjennom huden er drømmen for svært mange diabetikere. Spesielt når slike målere kan brukes til å styre insulinpumper og automatisere hele jobben som kan være svært ubehagelig og risikofylt for barn. SAMARBEIDSPARTNERE: Eker Design, UiO, Sintef, Oslo Medtech, St. Olav Hospital og NTNU

Bygger nettsky

Like enkelt har det ikke vært for Prediktor Medical å etablere sin egen nettsky. Det har vært målet hele tiden å bygge en integrert tjeneste på nettet som mottok en kontinuerlig datastrøm fra sensoren og returnerte viktig og personifisert informasjon tilbake.

Fredrikstadteamet: Terje Karstang, Bård Eker, Steinar Sælid og Espen Krogh er noen av de som står bak den nye blodsensoren. Foto: Odd Richard Valmot

– Vi har erfart at de store plattformleverandørene ikke ønsker at vi bruker dem til å lagre og behandle våre data. De vil ikke være vert for medisinsk utstyr som behandler potensielt livsviktige medisinske data. Kostnadene ved å gjøre infrastrukturen kompatibel med krav for medisinske enheter er for stor, sier Krogh.

– For oss betyr det at vi må bygge en egen tjeneste, og når vi ikke kan bruke standardiserte nettsky-programvaremoduler er det en større jobb. Vi er nødt til å ha full kontroll på hele programvarestacken. Men vi jobber selvfølgelig med dette sammen med Tellu Cloud og Sintef for å etablere både datasenteret med programvare og data, samt utviklingsmetodikk for å tilfredsstille formelle krav, sier Krogh.

UAVHENGIG VURDERING: Seniorrådgiver i Forskningsrådet, Pål Sigurd Malm mener teknologien Prediktor Medical har utviklet er svært spennende. Han har bakgrunn fra Telenors forskning og inkubatorvirksomhet og er nå knyttet til i Forskningsrådets IKT Pluss program. – Prediktor Medical har utviklet en teknologi de ser ut til å være alene om i verden, og de har tenkt innovativt rundt forretningsmodeller. Ikke bare på selve instrumentet de utvikler, men også på tjenestesiden. Det å bygge nettskytjenester parallelt med utviklingen av instrumentet vil kunne tilføre merverdi både i form av inntekter, men også i form av nytteeffekter for både diabetikere og de som driver med idrett. Jeg håper og tror de vil lykkes. Dette er flinke folk som har tenkt utradisjonelt, sier han.

Krogh ønsker ikke å uttale seg veldig presist om når de skal på markedet, men sier at de skal være CE-godkjent neste år.

Fabrikk

Planene inkluderer en fabrikk i Fredrikstad, men det er et stykke igjen til spaden settes i jorda.

Først skal produktet ut på markedet i pilotskala. Så, om alt går etter planen, skal volumet økes kraftig. I starten vil sensorene blir produsert på kontrakt, mens fabrikken bygges.

– Skal vi tolke markedet etter de henvendelser vi får ser det veldig bra ut både fra det medisinske markedet og fra fitnes. Vi har fått henvendelser om vi kan måle alkohol i blodet og det tror vi at vi kan utvikle. Vi har også menge henvendelser fra toppidretten som har stor interesse av å måle mange blodverdier, sier Krogh.