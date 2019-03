Zürich kommune kjøper vindpark i Rogaland

– Nå er både finansiering og tillatelser på plass og vi vil gå i gang så raskt vi klarer, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind Energi.

Tirsdag ble det kjent at de selger Måkaknuten vindpark, med 22 planlagte turbiner, til Zürich kommunes energiselskap Ewz. Norsk Vind Energi skal bygge og drifte vindkraftverket.

Innbyggerne i Zürich har gjennom folkeavstemminger vedtatt å fase ut atomkraft, og Ewz har et strategisk mål om en hundre prosent fornybar energi-portefølje.

Skorpen vil ikke si hvor mye Ewz betalte for vindparken, men anslår kostnadene i prosjektet til 800-900 millioner kroner.

Har tillit til sveitserne

I fjor kjøpte Ewz også Stigafjellet vindpark, med sju planlagte turbiner. Flere av de andre vindparkene i området eies av de tyske investeringsselskapene Hyfe Holding og Luxcara.

– Vi er avhengige av å få inn kapital. Vindutbygging er kapitalkrevende. Turbiner utgjør 70 prosent av budsjettet, og må raskt ut. Vi er avhengige av at leverandørene har tillit til at vi betjener forpliktelsene vår, og Ewz har tillit. De er i regionen fra før, som deleier i Høg-Jæren vindkraftverk. Også det de gjør i hjemlandet gir tillit hos leverandørene, sier Skorpen.

Han kaller oppkjøpet for en stor milepæl etter mange års arbeid.

– Elektronene fra Bjerkreim kommer seg jo ikke til Zürich, kan man da si at denne vindparker hjelper på byens klimamål?

– Ewz har en ambisjon om hvor mye fornybar kraftproduksjon de skal ha. Om den energien blir matet inn i Norge eller andre land er de ikke så opptatt av. Dette er det største fornybarprosjektet i deres portefølje. Denne strømmen kommer ikke ut av stikkontakten i Zürich, men slik kraftsystemet henger sammen, vil denne strømmen i sum gi mer fornybar inn i omsetningen som Ewz bidrar til, sier Skorpen.

Måkaknuten vindpark Ett av fem prosjekter i Bjerkreimsklyngen i Rogaland.

Estimert produksjon: 350 GWh per år, tilsvarende omtrent 17.000 husholdninger.

22 turbiner

Byggingen starter nå, og det forventes at vindparken settes i drift høsten 2020.

Investeringskostnadene er beregnet til over 800 millioner kroner.

Det skal legges 5,8 km med interne veier, samt 2,7 km med tilkomstvei. Kilde: Norsk Vind Energi, Bjerkreim kommune

Trues med politianmeldelse

I likhet med mange andre vindkraftverk, er også Måkaknuten omstridt.

Både fylkesutvalget, fylkesrådmannen og Forum for natur og friluftsliv klaget inn tillatelsen til NVE og Olje- og energidepartementet (OED), men fikk ikke medhold.

Nå varsler Forum for natur og friluftsliv at de vil politianmelde NVE fordi de ga tillatelse til å utvide energiproduksjonen på Måkaknuten, noe som innebærer at høyden på hver vindmølle økte fra 125 til 190 meter.

De mener at NVE har brutt loven ved å ikke konsekvensutrede området før de godkjente endringene.

– Vi fått bekreftet fra OED at klagene som ble fremmet ikke er tatt til følge, og vi kan starte byggingen. Om NVE skulle bli anmeldt, vil vi måtte forholde oss til det om det kommer en beslutning som påvirker prosjektet, men alle tillatelser er på plass, sier Skorpen.

Han legger til at turbinene som skal installeres er det samme som i Bjerkreim og Stigafjellet vindparker.

– Vi tror det vil bli en bra match på Måkaknuten, sier Skorpen til tu.no.