Yara Birkeland viser potensial for grønn maritim industri

Yara Birkeland ble seilt fra Horten til Oslo natt til fredag. Oslo-visitten ble gjennomført for å kunne vise fram skipet før det over nyttår skal inn i fast transportoppdrag for Yara.

Det elektriske containerskipet skal erstatte 40.000 årlige lastebiltransporter med gjødsel fra Porsgrunn til Brevik terminal. Fra 2024 vil skipet også seile autonomt og overvåkes fra en kontrollstasjon i Horten. Oslo Havn sørget for å koble det til landstrøm for lading på Langkaia.

Skipet er unikt i verdenssammenheng, noe også statsministeren og fiskeri- og havbruksministeren stolt påpekte.

Jonas Gahr Støre sammenliknet Yara Birkeland med et kinderegg. Men der egget består av tre komponenter, har Yara Birkeland løst fem utfordringer, påpekte Støre.

Verdens første elektriske og autonome skip, Yara Birkeland, seilte til Oslo 18.-19. november for offisiell innvielse. Fra 2022 skal skipet seile med 120 containere med fullgjødsel fra Herøya til Brevik terminal.

Fem fordeler

– Yara Birkeland kutter klimautslipp, reduserer luftforurensning, reduserer veitrafikk, flytter gods fra land til sjø og demonstrerer banebrytende teknologi. Skipet demonstrerer hva vi kan få til med lagspill. Dette viser at Norge er er helt i front, sa Støre.

Han berømmet Yara som gjødselprodusent og lasteier for å gå i front og bestille et så teknologisk avansert fartøy med Kongsberg som tung teknologipartner.

Statsminister Jonas Gahr Støre sammenliknet Yara Birkeland med et ekstra avansert kinderegg. Foto: Tore Stensvold

– Dette prosjektet kunne bare vært gjort her i Norge med unik vilje og evne til samarbeid, sa Støre og la til:

– Dette er en kort seilas for Yara Birkeland, men en stor seilas for havnasjonen Norge.

Tillit og samarbeid

Konserndirektør Svein Tore Holsether understreker det poenget statsministeren også trakk fram.

– Vi kunne ikke satt i gang et så omfattende og teknologisk utfordrende prosjekt i noe annet land. De modeller vi har i Norge, med tillit og samarbeid for å finne konstruktive løsninger på uventede problemer, har vært helt avgjørende, sier Holsether til TU.

Han innrømmer at det slett ikke har gått på skinner til enhver tid og at det har vært opptil flere store problemer som har måttet helt til topps for å finne sin løsning.

– Men da har Geir og jeg satt oss sammen og tatt noen kaffekopper og funnet ut av det, sier Holsether og viser til konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg.

Håøy legger heller ikke skjul på at det har vært skjær i sjøen og heller ikke noen stor økonomisk gevinst å hente.

Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (t.v.), statsminister Jonas Gahr Støre, konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara, og konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg. Foto: Tore Stensvold

Lang vei

– Det har kostet mye, men det er en trygghet i ha en god kunde som spiller på lag. Teknologien på vei mot autonomi skal vi likevel utvikle. Det vil vi tjene på i tida framover, sier Håøy til TU.

Han tror det ligger et stort markedspotensial i autonomi og nullutslippsteknologi.

Kongsberg-sjefen sier at utviklingsprosessen har tatt lengre tid og vært mer krevende enn noen hadde sett for seg da Yara og Kongsberg i mai 2017 presenterte planene om verdens første autonome containerskip.

Håøy sa da at han mente Yara Birkeland ville bli en «game changer».

– Dette er et veldig spennende prosjekt teknologisk. Det er et naturlig skritt videre. Vi får brukt all vår kjernekompetanse og litt til. Vi tror dette også kan være et viktig bidrag for å løfte gods fra vei til sjø, ikke bare i Norge, men også mange andre land. Dette har et stort eksportpotensial, sa Håøy den gangen.

Utslipp og arbeid

Det samme sier han i dag, og han får støtte av fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran.

– Skipstrafikken står for rundt 3 prosent av verdens klimagassutslipp. Farten må opp for å redusere utslipp. Alle kluter må settes til, sier Skjæran.

Han mener at Yara Birkeland viser vei for omstilling med ny norsk teknologi.

– Vi kan bidra til både å kutte utslipp og skape norske arbeidsplasser, sier Skjæran.

Støre fortalte anekdoten om fagforeningslederen som får spørsmålet: Frykter du den nye teknologien? Nei, svarer han, jeg frykter den gamle.

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad gledet seg over å ha fått skipet over fra PowerPoint til virkelighet. Foto: Tore Stensvold

Like sikkert som bemannet

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad hadde også tatt turen til Oslo for å beskue Yara Birkeland. Han ser ingen hindringer for Yara Birkeland som autonomt skip.

– Vi skal sørge for at Yara Birkeland skal være minst like sikkert som et bemannet fartøy. Dukker det opp neon regulatoriske hindringer før skipet skal seile autonomt i 2024, skal vi sørge for å orden opp idet, sier Alvestad til TU.

Direktoratet har vært med fra første stund og bidratt til å komme med innspill og krav og spilt på lag med alle aktørene.

– Det er fantastisk å se skipet ligge her nå. Vi har reist jorda rundt og presentert skipet på PowerPoint. Nå kan vi endelig se skipet i virkeligheten. Dette er resultatet av en framoverlent sjøfartsnasjon, sier Alvestad.

Trygg padling

Støre advarte padlere i Oslofjorden om å se opp for Yara Birkeland når skipet seiler tilbake til Brevik og starter seiling med 120 containere.

Alvestad sier at den advarselen er helt unødvendig. Sensorer og kameraer på et helautonomt skip vil oppdage padlere enda raskere enn det menneskelige øye.

– Padlere skal ikke behøve å se seg for. Kravene til autonome skip er svært strenge. Sensorene vil se minst like bra som en navigatør, seir Alvestad.

Fullt oppmøte på Langkaia i Oslo da Yara Birkeland ble innviet. Konsernsjef Svein Tore Holsether og statsminister Jonas Gahr Støre strålte om kapp. Foto: Tore Stensvold

Forsprang

Han reiser verden rundt – mest virtuelt den siste tida – og møter kolleger fra mange nasjoner.

– Det er ikke noe sted i verden de er i nærheten av å ha kommet så langt som Norge på autonomi, sier Alvestad.

Derfor har Norge gått i spissen og fått med seg Danmark og Finland og utvikler et regelverk som kan implementeres i IMO (International Maritime Organization).

– Selv om Norge har et solid forsprang, skjer det mye i andre land. Vi må holde farten oppe. Det er enorme muligheter for norske aktører, sier Alvestad til TU.