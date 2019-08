VWs elektrifiseringssjef: «Greta Thunberg har gjort jobben min enklere»

Etter Dieselgate begynte VW på ny frisk – og lanserte bilindustriens mest ambisiøse transformeringsprosjekt: De satset alt på elektrifisering.

– I høst kommer den første frukten av satsningen. Framtiden for e-mobilitet er ikke enkel, men den gir oss muligheter, sier bedriftens elektrifiseringssjef Thomas Ulbrich.

Om et par uker arrangeres den store bilmessen i Frankfurt. Og på hjemmeplan kommer VW for alvor å lansere sin elbil ID.3. Men i disse dager kreves det mer enn et godt produkt for å slå gjennom – og for å forsikre seg om at det er slik det kommer til å gå, reiser VW-konsernets elektrifiseringssjef, Thomas Ulbrich, Europa rundt for å snakke med beslutningstakere.

For i løpet av de kommende årene skal konsernet praktisk talt øse ut elbiler, og under besøket hans i Sverige fikk vi en gjennomgang av hvor bilkjempen ligger i løypa med planene sine.

– Siden VW lanserte Transform 2025+ i 2017, har jeg jobbet 100 prosent med å realisere elektrifiseringsstrategien vår. VW står for én prosent av det globale karbondioksidutslippet, så vi føler at vi er forpliktet til å jobbe mot lavere utslipp. Og hvis vi følger planen vår, kommer vi til å nå målet i 2050, sier han.

Volkswagens elektrifiseringssjef Thomas Ulbrich. Foto: Volkswagen AG

Men det å nå målet, krever en hel del. Og det ble ifølge Ulbrich tydelig da de innen VW begynte å regne baklengs. Hvis de skal nå målet i 2050, må den siste bilen med forbrenningsmotor selges i 2040. Dette innebærer dermed at den siste plattformen for biler med forbrenningsmotor skal lanseres i 2026.

– Med tanke på at det tar omtrent fire år å utvikle en plattform, innebærer det at bare om noen få år vil folk innen VW begynne å jobbe bare med det elektrifiserte. Vi kommer naturligvis til å vedlikeholde det vi har produsert, men vi må for alvor begynne med transformasjonen allerede nå – og det var da vi regnet bakover at vi kom til den innsikten at vi må gi slipp på vår historiske forankring.

70 nye elbil-modeller og 22 millioner solgte elbiler

Frontfiguren i VWs elektrifiseringsreise er plattformen MEB, og i løpet av de kommende årene skal flertallet av modellene fra VW, Audi, Seat og Skoda lanseres på den. Fram til 2028 skal totalt 70 nye elbilmodeller (men ikke bare på MEB-plattformen) ha blitt lansert, og rundt 22 millioner elbiler skal ha blitt solgt. Så VW presenterer imponerende tall.

– Vi må overvinne de utfordringene som pris, rekkevidde og lade-infrastruktur utgjør. Men vi er overbeviste om at vi har den nødvendige kompetansen for utvikling og produksjon, og at vi har salgsnettet som skal til for å oppnå volumer, sier Thomas Ulbrich.

Og ser man på hva VW har å tilby, er det attraktivt. Prisen på en ID.3 elbil ligger på rundt 280.000 norske kroner, rekkevidden på 33–55 mil er tilstrekkelig for de fleste, og de jobber hardt for å få til lade-infrastrukturen. Det sistnevnte var en av årsakene til Ulbrichs besøk i Sverige: Et møte med infrastrukturministeren.

– Greta Thunberg åpnet øynene til folk. Og det hun har gjort, har satt et nytt fokus på miljø Thomas Ulbrich, Volkswagens elektrifiseringssjef

– E-mobilitet innebærer en forandring hvor vi må ha et bredt samarbeid mellom politikere og industri. Vi diskuterte svenske policyer, for selv om Sverige ligger langt framme, trengs det informasjon og kommunikasjon omkring hensikter og planer. Industrien har behov for å kunne planlegge, siden det koster veldig mye penger å lansere produkter. Derfor ville det vært en viktig støtte om vi kunne ha langsiktig planlegging – og det var en av sakene vi diskuterte. Med Klimatklivet (investeringsstøtte for å fremme blant annet utbygging av ladeinfrastruktur, red. anm.) har Sverige gode forutsetninger, og det vil glede meg stort om Sverige fortsetter på dette sporet, sier Thomas Ulbrich.

Har sikret seg batterier for 4 år

Men produkter og policyer er ikke alt som kreves for å lykkes med elbiler. Et problemområde for bilindustrien når det kommer til elektrifisering, er batterier. Dels i form av at råvareprisene for å bygge batterier er ustabile, og dels fordi bilprodusentene er avhengige av underleverandører. VW har forsøkt å løse dette ved å skrive kontrakter med flere underleverandører. Likevel ble det rapportert tidligere i år om at en av disse, Samsung SDI, ikke kommer til å levere fullt ut, og at VW ble tvunget til å bruke mye tid på å overbevise batteriprodusentene om å satse mer på bilindustrien. Men ifølge elektrifiseringssjefen er ikke dette et problem akkurat nå.

– Vi har sikret batterileveringene våre med kontrakter. Dette er riktig nok en utfordrende oppbyggingsprosess for begge industriene, men jeg kan bekrefte at vi har sikret oss batterier for de kommende fire årene.

Selv rapportene om at det er mangel på batterimaterialer samt at prisene løper løpsk, er ifølge Thomas Ullbrich ikke et altfor overhengende problem.

– Det ser bedre ut nå en hva det gjorde for to år siden. Det har blitt en bedre balanse.

Men selv om Ulbrich erkjenner at dette har vært et uromoment, og at VW til og med har sett på muligheter for å investere i gruveindustrien, har konsernet hittil valgt ikke å gjøre dette.

Elbiler blir tapsforetak de nærmeste årene

Et annet tema som det har blitt rapportert om flere ganger, er at VW kommer til å drive med tap når de nå begynner å selge elbiler til priser under 30.000 euro. Men dette var noe bedriftens salgssjef, Jürgen Stackmann, dementerte da Ny Teknik spurte om dette før sommeren.

Men Thomas Ulbrich er litt mer nyansert i svaret sitt.

– Elbiler kommer til å gi gevinster i løpet av sin første livssyklus. Vi trenger å ha en margin på seks prosent, og det gjelder både biler med forbrenningsmotorer og elbiler. Når det gjelder batterielektriske biler, vil ingen komme til å oppnå seks prosent de første årene – men vi kommer til å nå det innen seks–sju år.

Denne økonomiske utfordringen kommer til å innebære en prøvelse for bilkonsernene. Dels på grunn av at elbiler kommer til å utgjøre en stadig større andel av porteføljen, og samtidig ikke gir særlig mye mynt i kassa, men også fordi det tradisjonelle ettermarkedet kommer til å minske i og med elektrifiseringen.

– De kommende fem til sju årene kommer til å bli tøffe, fordi vi må foreta så store investeringer for å endre produktporteføljen. Men vi gjør det for å kunne nå målene våre, sier Thomas Ulbrich.

16 år gamle Greta Thunberg ombord på yachten Mazilia II. Foto: TEAM MALIZIA/Scanpix

Og målene er viktige. De siste årenes fokus på miljø og bærekraft presser bilprodusentene – og en viss svensk skoleelev har vært en medvirkende årsak.

– Greta Thunberg åpnet øynene til folk. Og det hun har gjort, har satt et nytt fokus på miljø. Det har satt i gang en bevegelse, og endret hvordan folk ser på elbiler. Jeg kan si at hun har gjort jobben min enklere enn det den var for to år siden.

Investeringene kommer til å være rettet mot batterielektriske kjøretøy. Ladehybrider utgjør en del, men det er elbiler som er målet. Thomas Ulbrich sier at de i alle regneeksempler og analyser har kommet fram til at det er disse som kommer til å gjøre at konsernet kan nå de oppsatte utslippsmålene. Og det innebærer at andre teknikker må sitte i baksetet.

– Det var en stor diskusjon blant de tyske produsentene omkring hvilken teknikk som var best. Men slik vi ser det, kommer batterielektriske biler til å bli dominerende. Brenselceller kommer til å finnes som en nisjeteknikk, for eksempel til langdistansekjøring eller tungtransport. Men VW er en volumprodusent – vi er de som skal lede e-mobiliteten ut av nisjene, sier han.