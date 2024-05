– Tidenes utfartshelg står foran oss, og kapasiteten på mandag kommer til å bli sprengt. De bør åpne kollektivfeltene i helgen og på store utfartsdager, sier leder Christina Bu i Elbilforeningen til VG.

Elbilistene ble kastet ut av kollektivfeltet i Oslo og Akershus tidligere denne måneden av hensyn til bussenes fremkommelighet når Ring 1 i Oslo stenges.

– Vi har forståelse for at det måtte gjøres, men det å kaste alle elbilene ut, er for strengt. Det ødelegger for alle fordi kapasiteten på veien blir for dårlig, sier Bu.

Statens vegvesen uttaler til avisen at de foreløpig ikke vil gjøre unntak fra reglene.