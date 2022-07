Volvo bygger ny elbilfabrikk i Europa

Volvo annonserte fredag at de bygger ny elbilfabrikken i nær byen Kosice, øst i Slovakia. Dette blir Volvos tredje bilfabrikk i Europa og den skal kun produsere elektriske biler.

Fabrikken vil koste rundt 1,2 milliarder Euro å bygge, tilsvarende rundt 12 miliarder norske kroner. Byggingen skal begynne neste år og serieproduksjon skal begynne i 2026, skriver Volvo i en pressemelding.

Fabrikken skal kunne produsere opptil 250.000 biler i året og er forventet å gi flere tusen arbeidsplasser i regionen. Volvo har også rom for å ekspandere fabrikken i fremtiden, skriver de.

I dag bygger Volvo biler i belgiske Gent og svenske Torslanda. Torslanda-fabrikken åpnet helt tilbake i 1964, mens Volvo begynte å produsere biler i Gent året etter.

I Slovakia har blant andre Volkswagen (Bratislava), Kia (Žilina), Stellantis (Trnava) og Jaguar Land Rover (Nitra) bilproduksjon.

Helelektrisk i 2030

Fra før er det kjent av Volvo har mål om å kun selge helelektriske biler i 2030 og bli klimanøytrale i 2040.

– Ekspansjon i Europa, som er vår største salgsregion, er avgjørende for det elektriske skiftet og fortsatt vekst, sier Volvo-sjef Jim Rowan, i pressemeldingen.

Volvo har som mål å selge 1,2 millioner biler i året i 2025. I 2021 solgte de knapt 700.000 biler på verdensbasis.

Helelektrisk XC90 på vei

Volvo selger i dag helelektriske XC40 og C40. I år er det ventet at en helelektrisk versjon av den største SUV-en deres, XC90, kommer for salg. Det blir Volvos første bil bygget på SPA2-plattformen, som også SUV-en Polestar 3 bygges på.

Volvos tekniske sjef Henrik Green har tidligere fortalt TU at de ønsker å utvikle all elbilteknologi selv. De har også fortalt at de tar i bruk mega-støping i produksjonen av elbiler, slik at de blant annet kan redusere 100 deler til én.