Tre elektriske nyheter fra Volkswagen: ID.3, ny eUp og en gammel elektrifisert boble

Volkswagen har de siste dagene kommet med flere nyheter om selskapets elbilsatsing i forbindelse med Frankfurt Motor Show.

Den største nyheten er nok avdukingen av ID.3. Hittil har vi kun sett en kamuflert utgave av bilen. Dette er den første bilen basert på Volkswagens nye elbilplattform MEB. Plattformen skal brukes til et stort utvalg av biler i årene som kommer.

ID.3 blir tilgjengelig med tre ulike batteripakker. Den minste batteripakken er på 45 kWt og skal gi en WLTP-rekkevidde på 330 km. Den mellomste batteripakken er på 58 kWt, mens den største er på 77 kWt. Det skal gi henholdsvis 420 km og 550 km rekkevidde etter WLTP-standarden. Alle batteripakkene er oppgitt i netto kapasitet.

Det har vært mulig å reservere en spesialutgave av bilen (ID.3 1st) i flere måneder allerede, da kun med den mellomste batteripakken. Disse bilene starter levering fra sommeren neste år.

Bilen har utvendige mål tilsvarende Golf, men skal ha innvendig plass som er nesten på nivå med Passat. Foto: Volkswagen

ID.3 1st-motoren på 150 kW leverer et moment på 310 Nm. Den sitter på den bakre akselen og gjør dette til en bil med bakhjulsdrift.

Topphastigheten er 160 km/t. Bilen kan hurtiglade med opptil 100 kW effekt.

Bilen er 155,2 mm høy, 426,1 mm lang og 108,9 millimeter bred. Det tilsvarer omtrent dagens Golf. Innvendig størrelse skal imidlertid være nærmere en Passat. Bagasjeromsvolumet er på 385 liter.

Tre utstyrsnivåer

ID.3 1st er tilgjengelig med tre ulike utstyrsnivåer. Alle utgavene får blant annet varmepumpe, navigasjon, samt oppvarmingsmuligheter for ratt, seter og frontrute. Pluss-utgaven av bilen får blant annet ryggekamera og LED-Matrix hovedlykter.

En 10-tommers skjerm utgjør hoveddelen av infotainmentsystemet. Foto: Volkswagen

Med Max-utgaven følger det også med blant annet panoramaglasstak, et mer påkostet lydanlegg og et head-up-display med utvidet virkelighet (AR). Her skal nyttig informasjon projekteres gjennom frontruten og smelte sammen med trafikkbildet.

Bilen blir tilgjengelig med førerstøttesystem som blant annet inkluderer nødbrems, automatisk filholder og parkeringsassistent.

En ti tommers stor berøringsskjerm er uthevet fra dashbordet og kontrollerer bilens infotainment-system.

Alexa på norsk?

Du skal også kunne styre bilen med stemmen ved å si "Hello ID". Da vil taleassistenten Alexa bistå deg, ifølge Volkswagens norske nettside. Alexa, som utvikles av Amazon, finnes ikke per dags dato på norsk, men det kan muligens endre seg før ID.3 starter norgesleveransene.

– Vi har blitt fortalt at taleassistenten skal fungere på norsk, sier Jan Tore Kopperud, produktsjef for ID.3 i Møller, til Teknisk Ukeblad.

ID.3 har også det Volkswagen kaller ID Lights. Innvendige og utvendige lys skal kommunisere med deg, om det er for å varsle om farlige situasjoner, respondere på talekommandoer eller for å lede deg i riktig retning.

Bilen kan ikke dra henger. Den kan heller ikke bære takstativ eller skiboks, men kommer med mulighet for sykkelfeste.

Nye eUp. Foto: Volkswagen

Ny eUp

Også dagens minste Volkswagen-elbil, eUp, kommer i oppgradert utgave. Vi skrev om denne oppgraderingen i april, men nå er prisen kjent. Bilen vil starte på 179.900 kroner, ekskludert frakt og leveringsomkostninger. Bestillingene åpner i høst og leveringen starter i januar neste år.

Batterikapasiteten er økt fra 18,7 kWt til 32,3 kWt. Takket være økt kapasitet og høyere energitetthet, dobles rekkevidden fra 133 kilometer til 260 kilometer etter WLTP-standarden. Motoren er på 61 kW og skal gjøre det mulig å akselerere fra 0 til 100 på 11,9 sekunder. Hurtigladefarten er fortsatt begrenset til 40 kilowatt.

Lading av en elektrifisert Beetle, døpt e-Beetle. Foto: Volkswagen

Elektrifiserer «bobla»

VW lanserer også et samarbeid med det tyske selskapet eClassics som gjør det mulig å ettermontere elmotor og batterier i Volkswagen Beetle. Systemet baseres på nye eUp og skal ha en rekkevidde på opptil 200 kilometer. Toppfarten er 150 km/t og du skal kunne akselerere fra 0–50 km/t på under fire sekunder.

Selskapet melder at konseptet kan overføres til andre, historiske biler. De vurderer også mulighetene for å bruke MEB-plattformen til en slik elektrifisering.

Anita Svanes, kommunikasjonssjef i Møller, sier til TU at hun tror konseptet er begrenset til Tyskland foreløpig, men at det kan utvides til Norge på et senere tidspunkt.

Svensk-tysk batterifabrikk

Den tyske bilprodusenten har også nylig annonsert at de går sammen med svenske Northvolt for å bygge en batterifabrikk i Salzgitter, sørøst i Tyskland. Byggingen skal starte i 2020 og produksjonen skal begynne i 2023/2024. Fra start skal den årlige produksjonen være på 16 GWt.

Slik er chassiset på ID.3, basert på MEB-plattformen. Foto: Volkswagen

Tyskerne har investert 900 millioner euro, som delvis går inn i fellesforetaket som skal bygge batterifabrikken. En del av pengene går direkte inn i Northvolt og sikrer Volkswagen 20 prosent av det svenske selskapet.

Volkswagen mener de har behov for mer enn 150 gigawattimer med batterier i 2025 i Europa alene.

Disse nyhetene markerer starten på det Volkswagen mener er en ny æra for selskapet. Derfor har også bilprodusenten avduket en ny logo. Den ligner på den gamle, men har et mer flatt utseende.

De neste ti årene skal Volkswagen lansere nesten 70 nye elektriske modeller. Selskapet investerer mer enn 30 milliarder euro i elektrifiseringen fram til 2023.