Volkswagen viste frem elektrisk Buggy

Den er allerede presentert på bilder og i en pressemelding, og lovet for bilmessen i Geneve. Volkswagen ID Buggy er ikke akkurat noen elektrisk overraskelse fra Volkswagen.

Bilen ble vist frem allerede for over en måned siden. Dette var imidlertid den elektriske nyheten de hadde å vise frem i år.

De virkelige nyhetene dreide seg om åttende generasjon Passat, en ny T-Roc R, og Touareg med V8-diesel.

ID Buggy handler om å vise fleksibiliteten til Volkswagens MEB-plattform for elbiler.

Og når det kommer til plattformen er det faktisk noen ganske store nyheter å melde. Det hele kan føre til at det kan bli mulig å få kjøpt ID Buggy om du absolutt må ha den.

Første MEB-kunde annonsert

I februar ble det kjent at Volkswagen åpner for at tredjeparter – altså bilmerker som ikke er en del av Volkswagen-gruppen – kan ta i bruk deres MEB-plattform for elbiler.

Nå er den første kunden gjort kjent: Tyske e.Go blir den første bilprodusenten utenfra som tar i bruk gigantens plattform i sine biler.

Det Aachen-baserte selskapet e.Go begynner i disse dager å selge sin første elbil, e.Go Life. Senere kan produsentens biler være nære slektninger med Volkswagens kommende elbiler.

Volkswagen-direktør Herbert Diess sier i en pressemelding at han ser for seg at MEB-plattformen skal bli en standard for elbiler. Den skal gjøre det lett å bygge biler selv i små serier.

Større e.Go

Nøyaktig hva e.Go skal lage ut av dette, er ikke kjent. Deres e.Go Life er en liten fireseter med 60 kilowatt motor og 23,9 kilowattimer batteri. Den leveres til kunder neste måned. I Genève viser de også en sportslig utgave av denne bilen.

Det er kjent at MEB-kjøretøyet de planlegger, går under navnet e.Go Life L, som skal være en lengre utgave av dagens modell.

Antakeligvis vil den også få større batteripakke ettersom det er en mulighet i plattformen.

Integrerer MEB-funksjoner

Selskapets direktør Günther Schuh sier til Autocar at de kan gjøre plass til sitt eget karosseri på toppen av plattformen, og ta i bruk Volkswagens drivlinje. Det skal gjøre dem raskere, mer robust og kostnadseffektive.

Samarbeidet gjør at de også kan integrere en del funksjoner fra MEB-plattformen i sin eksisterende modell, men denne er for kort til å kunne flyttes helt over på ny plattform. E.Gos MEB-bil skal imidlertid være mindre enn Volkswagens kommende ID-modell.

E.Go kan produsere Buggy

Det ligger an til et tett samarbeid mellom e.Go og Volkswagen.

For mens ID Buggy ikke ligger an til å bli produsert av Volkswagen, skriver Autocar at det ser ut til at e.Go skal lage en liten serie av bilen på oppdrag fra Volkswagen. Hvorvidt det betyr at bilen får VW-logo eller e.Go-logo er uklart.

I sin nyeste ID Buggy-pressemelding skriver Volkswagen at ID Buggy er et signal til oppstartsselskaper og små produsenter om at de åpner opp, og og at plattformen kan danne grunnlaget for elektrisk mobilitet for mange produsenter.