Volkswagen vil lage bilverdenens svar på Googles «Android»

Volkswagen har utviklet et nytt operativsystem for sine elbiler i ID-serien. Men fortsatt er det slik at 90 prosent av programvaren Volkswagen benytter er utviklet av aktører på utsiden.

Det ønsker de å endre. Målet er ifølge Christian Senger, styremedlem med ansvar for digitale tjenester og programvare, at Volkswagen selv skal stå for 60 prosent av programvaren de bruker innen 2025.

I et intervju med Reuters sier Senger at det nå foregår et kappløp om å utvikle operativsystemer for biler. I dette løpet er det mange deltakere som ikke kommer fra bilindustrien.

For å konkurrere bedre ønsker Volkswagen en tilnærming med mer åpen kildekode. De skal selv stå for de grunnleggende elementene i operativsystemet, men samtidig inkludere elementer med åpen kildekode.

Vil etablere standarder

Håpet er at dette skal etablere standarder, og at dette igjen skal føre til tettere samarbeid mellom bilprodusenter og andre aktører. Det er et uvanlig steg for en bilprodusent, men samtidig avgjørende for å ligge i front på ny teknologi, mener Senger.

MEB-plattformen skal brukes på blant annet ID.3, og en kommende Ford-modell. Foto: Volkswagen

Volkswagen etablerte i januar programvareavdelingen Car.Software, som er ansvarlig for programvareutvikling. Den skal stå for all programvareutvikling hos Volkswagen-gruppen, og dermed også merker som Audi og Skoda. Formelt sett overtar avdelingen ansvaret fra juli.

Målet er å etablere sitt eget operativsystem som basis for kommende biler. Det er uaktuelt å outsource dette til andre aktører, sier Senger til Financial Times.

Tilnærmingen ser ut til å være den samme som Tesla har hatt siden Model S. Mens bilprodusenter ellers implementerer ny teknologi gjennom deler kjøpt hos underleverandører, utvikler Tesla deler av teknologien selv.

Tesla-modellen

Ved å ha et sentralt operativsystem som grunnsteinen, har de selv kontroll over programvaren, og mulighet til å videreutvikle den, eller å legge til nye funksjoner uten å involvere underleverandører i samme grad som tradisjonelle bilprodusenter må.

Volkswagen-styrets leder for elektrisk mobilitet, Thomas Ulbrich, har tidligere åpent innrømmet at den nye programvaresatsingen hos Volkswagen er inspirert av nettopp Tesla, og at amerikanerne har ti års forsprang til den tradisjonelle bilindustrien når det kommer til programvare og elbiler.

Den nærmeste analogien til Teslas programvare er nok Apple, som utvikler både maskinvare og programvare selv. Volkswagen velger en mer Android-lignende tilnærming, ved at de åpner for samarbeid og håper at også andre bilprodusenter skal ta i bruk deres operativsystem.

Det første eksempelet er Ford, som skal produsere elbiler basert på Volkswagens MEB-plattform, og formodentlig bruke operativsystemet deres i disse bilene.

Flere er interessert

Til Reuters sier Senger at flere bilprodusenter har kontaktet Volkswagen med spørsmål om de kan delta i programvareprosjektet. Han tror det i fremtiden vil være færre operativsystemer enn det er bilprodusenter.

I dag kommer det meste av programvaren Volkswagen bruker fra Continental, skriver Financial Times. Den nye programvareavdelingen har 3000 ansatte, og skal bestå av omtrent 5000 mennesker innen utgangen av året, ved kontorer i Tyskland, USA, India og Israel. Til sammen investerer de 7 milliarder euro.