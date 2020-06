Nå er det klart: Ford skal bygge elbiler på VW-plattformen

Ford og Volkswagen har inngått avtale om at førstnevnte skal bygge elbiler på VWs elbilplattform MEB. Dette er plattformen som ligger til grunn for de nye ID-modellene fra Volkswagen.

Disse diskusjonene har vært kjent siden i fjor, og nå er kontraktene signert. Dermed vil vi i relativt nær fremtid trolig få se nye elbiler fra Ford, som til nå kun har lansert Mach-E som ren elbil fra bunnen av, og tidligere elektrifiserte utgaver av Ford Focus og Transit Connect. De har i tillegg en elektrisk versjon av pickupen F-150 på planen, og en elektrisk Transit varebil.

Det er nå klart at Ford har én ny elbil på tegnebrettet, basert på MEB-plattformen. Denne skal komme på veiene i Europa i 2023. Bilen utvikles i Tyskland, og er ment for det europeiske markedet.

Antakeligvis kommer det flere MEB-baserte biler med Ford-logo, men ingenting er annonsert. I pressemeldingen heter det at de to selskapene skal utforske hvordan de kan utvide samarbeidet om elbiler.

For Volkswagens del er det økonomi i å dele sin plattform med andre produsenter, da det gir dem mulighet til å ta inn noen av utgiftene de har hatt på utviklingssiden. For Fords del betyr det at de ikke trenger å sette av store ressurser for å utvikle en helt ny plattform fra bunnen av.

Ford Mach-E kommer til neste år, men er ikke bygget på MEB-plattformen. Foto: Mathias Klingenberg

600.000 MEB-Forder

Frem mot 2028 er planen at Ford skal bygge 600.000 MEB-baserte biler, noe som vil sørge for at totalt nærmere 15 millioner MEB-baserte biler selges de neste åtte årene.

De to har også inngått et samarbeid om nyttekjøretøy. I 2022 skal Volkswagen Amarok være basert på Ford Ranger-chassiset. De skal også utvikle og selge elektriske nyttekjøretøy basert på MEB-plattformen.

Volkswagen-Ford-alliansen samarbeider også om teknologi som skal gjøre bilene deres selvkjørende. Ford investerte en milliard dollar i amerikanske Argo AI i 2017, og i fjor kom Volkswagen inn med en milliard i samme selskap. VW integrerte samtidig sin avdeling for teknologiutvikling for selvkjørende biler i selskapet.

Selv om Ford og VW samarbeider tett, har de ingen eierposter hos hverandre. Dermed er planen å være konkurrenter i samme marked.