Så billig kan Volkswagen ID.3 bli

Den første rene elbilen fra Volkswagen er på vei. ID.3 skal slippes løs på markedet til sommeren, men det er potensielle hindringer i veien.

Prisen ser ikke ut til å være blant disse.

Førsteutgaven av bilen, ID.3 1st, skal koste fra omtrent 330.000 kroner. Det har vært kjent en god stund.

Nå kommuniserer tyskerne også startprisene for den billigste varianten av bilen. Når ID.3 kommer i salg skal tyskerne kunne sikre seg en ID.3 fra 24.000 euro. Dette etter insentiver, men inkludert merverdiavgift på 19 prosent.

På nivå med Golf

Det betyr at ID.3 i praksis får en pris på nivå med Golf i Tyskland.

Tyskere kan få inntil 6000 euro i insentiver. ID.3 har dermed en faktisk startpris på omtrent 30.000 euro.

Det er rundt 330.000 kroner i dag, men om vi tar forbehold om at den norske kronen styrker seg igjen, slik at en euro koster omtrent ti kroner, snakker vi om en startpris på omtrent 250.000 kroner etter at moms er trukket fra.

Men dette er spekulasjoner fra vår side.

Vi skal passe på å understreke at Volkswagen ikke har kommunisert noen norske priser enda. Anita Svanes, kommunikasjonssjef hos Volkswagen-importør Harald A. Møller, forteller at de norske prisene ikke er klare enda.

Interiøret i Volkswagen ID.3. Foto: Mathias Klingenberg

Minst rekkevidde og tregest lading

Dette for modellen med kortest rekkevidde, og antakelig spartansk innredet. Basismodellen heter Pure, og har en tilgjengelig batterikapasitetpå 45 kilowattimer, og rekkevidde på opp mot 330 kilometer. Bilen har hurtiglading på 50 kilowatt.

Til sammenligning er toppmodellen Pro S utstyrt med 77 kWh batteri og 125 kW hurtiglading. Rekkevidden er inntil 550 kilometer.

Hindringene for Volkswagen er det store spørsmålet nå. Viruset er åpenbart en kandidat til forsinkelser, men også programvaren som skal styre bilen. Det har en stund vært rapportert om at Volkswagen har utfordringer med denne, men det skal angivelig være under kontroll.

Ifølge Volkswagen-styrets leder for elektrisk mobilitet, Thomas Ulbrich, er programvaren fortsatt ikke helt på plass. Til nyhetsbyrået Reuters sier han at det er normalt at tekniske oppgaver løses kort tid før markedslansering.

Thomas Ulbrich i Volkswagen. Foto: Volkswagen AG

Inspirert av Tesla

Volkswagen ansetter mange nye mennesker i sin IT-avdeling, for å få på plass operativsystemet til bilen. Tyskerne er i ferd med å ta steget over til å bli vel så mye en IT-bedrift som bilprodusent. Linjene er i ferd med å viskes ut i bilindustrien.

Ulbrich sier til Reuters at han lar seg inspirere av Tesla. De har ti års ledelse når det kommer til elbiler og programvare til dem, sier han.

Han kaller Tesla en imponerende produsent, som er en motivator for Volkswagen. Men han legger til at Volkswagen er i ferd med å ta igjen forspranget.

Programvaren om bord i ID.3 skal oppdateres kontinuerlig, slik som i Teslas biler. Dermed skal nye oppdateringer lastes rett ned til bilen, uten at du trenger å ta turen innom et verksted.

ID.3 er den første elbilen på Volkswagens MEB-plattform. Den er også grunnmuren til andre elbiler fra Volkswagen-gruppen, som Seat Elborn og Skodas kommende Enyaq.