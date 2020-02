Programvare-trøbbel kan forsinke Volkswagen ID. 3

Volkswagen har utfordringer knyttet til programvaren i den kommende elbilen ID. 3, skriver tyske Manager Magazin (abonnement). Problemene beskrives som massive, og de skal utgjøre et hinder for lanseringen av bilen.

Dette skriver Automobilwoche, som refererer til Manager Magazins artikkel. Det skal angivelig være en reell mulighet for at lanseringen i sommer blir utsatt. Dette etter at en vårlansering allerede har blitt utsatt til sommeren.

ID. 3 blir den første bilen med en ny programvarearkitektur, på sett og vis bilens operativsystem. De har ikke bare planer om å bruke denne arkitekturen selv, men ønsker også å lisensiere den ut til andre bilmerker.

Det går imidlertid ikke helt på skinner, noe som kan bety utfordringer for den første bilen arkitekturen skal leveres med.

Nye problemer oppdages daglig

Det skal være noen uker siden det ble klart at Volkswagen hadde store problemer med programvaren i bilen. Nye bugs oppdages hver dag, ifølge artikkelen. Så mye som 300 problemer blir rapportert inn fra testkjørere, skriver Automobilwoche.

Interiøret i Volkswagen ID. 3. Foto: Mathias Klingenberg

Kilder internt hos Volkswagen Manager Magazin har snakket med hevder at programvarearkitekturen utviklet for ID. 3 er bygget for raskt. Spesifikt skal det være snakk om at mange ulike deler av systemet ikke klarer å kommunisere med hverandre, noe som fører til forskjellige problemer.

Hvor lenge bilen eventuelt kan bli forsinket er ikke kjent, men interne notater skal angivelig angi inntil ett år i verste fall.

Kilder nær Volkswagen-sjef Herbert Diess skal imidlertid ha beskrevet snakket om en forsinket lansering som tullprat.

Bygger biler uten programvare

Det er allerede kjent at Volkswagen har utfordringer med programvaren om bord i ID.3. I desember meldte Manager Magazin at problemene var så store at Volkswagen ville bli nødt til å bygge bilene uten at programvarearkitekturen var klar. Planen var ifølge magasinets kilder at 10.000 biler skulle bygges, og deretter settes til lagring. Teknikere skulle så manuelt laste inn nødvendig programvare på bilene når den var klar.

ID. 3 skal kunne oppdateres via nettverkstilkobling, men dette er ikke mulig før bilene har den aktuelle programvaren installert i utgangspunktet.

Ifølge nettstedet Electrives kilder hos Volkswagen, skal det være liten sannsynlighet for at ID. 3 utsettes. De skal imidlertid ha påpekt at «til sommeren» er en ganske vag angivelse av leveringstidspunkt.

Det kan like gjerne bety september som juni. Kilder skal ha antydet at Volkswagen tidligst vil levere ut biler i august.

Øker produksjonen av e-Golf og e-Up

Manager Magazin hevder å vite at Volkswagen har redusert produksjonsmålet for ID. 3 i år fra 100.000 til 80.000 biler. Det er viktig for Volkswagen å ha et så høyt salg av elbiler som mulig, og skal derfor ha økt produksjonen av e-Golf og e-Up for å kompensere for lavere forventet produksjon av ID.3.

Færre solgte elbiler vil bety høyere gjennomsnittlig CO₂-utslipp. Om snittutslippet blir høyere enn 95 gram, risikerer bilprodusentene bøter fra EU.

VW ID. : Mathias Klingenberg

Problemene rundt ID. 3-produksjonen har potensial til å forsinke flere kommende ID-modeller, ettersom nøkkelpersonell er opptatt med å greie ut flokene på ID.3. SUV-en ID. 4 kan få forsinket produksjonsstart.

I et intervju med Automobilwoche nylig, sa VW-styremedlem Ralf Brandstätter at de har fulgt planene om produksjonsstart i november. Nye biler produseres kontinuerlig, og får oppdatert programvare kontinuerlig de neste månedene. Han sier at de første bilene skal overleveres i sommer.

ID. 3 representerer en stor omveltning for Volkswagen. Bilen er i ferd med å transformere Volkswagen til et IT-selskap. Det er allerede over 2500 personer ansatt for å utvikle programvare i Volkswagen, og de kommende månedene skal de ansette ytterligere over 2000 utviklere.

At denne endringen er betydelig er ikke vanskelig å se. Det er ikke ofte forbundskansler Angela Merkel overværer produksjonsstarten til en ny bilmodell, men da ID. 3-produksjonen ble satt i gang i høst var hun, og TU, til stede.