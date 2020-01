Slik blir elbilåret 2020

Dette blir etter alt å dømme året hvor elbilene virkelig brer om seg. Det kan bety slutten på lange ventetider på elbiler, en gang for alle.

Utviklingen er beskrevet i forskjellige markedsanalyser. Budskapet synes å være at:

Elbilenes salgsvekst i Europa tar av.

Volkswagen blir årets største elbilprodusent.

Celleprisene på batterier faller under 100 dollar per kilowattime.

Samtidig vil elbilveksten avta i Kina.

Teslas salg vil kunne flate ut, men kinesisk produksjon kan gi bedre tilgang til Model 3.

Tyskland og Nederland har blitt større elbilmarkeder enn Norge.

VW ID. 3 blir etter alt å dømme et vanlig syn i Europa i år. Foto: Mathias Klingenberg

Dette er noen av punktene i blant annet en rapport fra Bloomberg New Energy Finance (BNEF), som ser på trendene innen elektrisk mobilitet i 2020.

BNEF-analysen antar at markedet for elektrisk mobilitet vil fortsette å vokse globalt i 2020, og at selv om veksten er ventet å være moderat, vil dette bli det store gjennombruddsåret for elbil i Europa.

En av grunnene er det store antallet elbiler som nå kommer på markedet. Likevel vil det være et problem med tilgangen til biler. De fleste av de annonserte bilene kommer ikke før andre halvår, og det er få av de varslede bilene som blir volummodeller.

Europa kryper opp mot kinesiske tall

Innen utgangen av 2020 er det ifølge analysen ventet at det skal selges 2,5 millioner ladbare biler. Og selv om flertallet av disse kommer til å bli solgt i Kina, vil det europeiske salget krype nærmere mot det kinesiske nivået.

En drivende årsak er at de europeiske bilprodusentene ligger an til å slite med å nå målet om et gjennomsnittlig flåteutslipp på 95 gram CO₂ per kjørte kilometer. Altså får de behov for å øke salget av ladbare biler, både rene elbiler og ladbare hybrider, betraktelig.

Dette er grunnen at Peugeot har satt et svært hårete mål om å selge 45 prosent ladbare biler i 2020. Det vil de neppe klare.

Mens det i 2019 ble solgt en halv million ladbare biler i Europa, er salget i 2020 ifølge BNEF ventet å ende på 800.000 biler – en økning på 60 prosent.

Her er det snakk om ladbare biler, så ladehybrider vil utgjøre en del av dette. Globalt forventer analytikerne at salget øker 30 prosent, men den veksten vil være større i Europa, tror de. Salget vil drives av biler med større elektrisk rekkevidde.

Samtidig ventes det at salget av ladbare biler i Nord-Amerika vil være uendret sammenlignet med 2019, og ende på 400.000 biler. Markedsutviklingen vil trolig styres av hvem som vinner valget i høst.

Forbrenningstoppen kan være nådd

En interessant betraktning i rapporten er at analytikerne tror at salget av biler med forbrenningsmotor har nådd toppen, og at markedet vil bli noe mindre i 2020.

Analytikerne viser til at salget av biler med forbrenningsmotor gikk ned i 2019, og rapporten spår en liten reduksjon i 2020. Om det holder vann, kan det tyde på at salget er på vei nedover. Men det er for tidlig å si sikkert.

Pris er og blir en viktig driver for elektrisk mobilitet. Det er særlig batteriprisen som styrer hva disse bilene koster.

Skodas billige elbil Citigo. Foto: ŠKODA AUTO

Prisen har gått jevnt og trutt nedover det forrige tiåret, og i år antas det at prisen for litiumionceller vil falle under 100 dollar per kilowattime. Det vil gi en pris er kilowattime ferdig batteri på 135 dollar per kilowattime, som er 13 prosent lavere enn i 2019.

Kort sagt er det stordrift og høyere etterspørsel som gir prisreduksjon, ifølge rapporten.

Det forventes også en økning av NMC 811-baserte batterier i år. Det vil si celler hvor nikkel, mangan og kobolt brukes i et 8:1:1-forhold. Flere biler med slike batterier kommer i 2020, skriver BNEF. Det sørger for at bruken av kobolt i elbilbatterier går nedover.

Ellers spår BNEF at antallet offentlige ladepunkter passerer 1,2 millioner i år, og at 100 kilowatt blir minsteeffekten på de fleste hurtigladere som etableres i 2020.

Elektrisk mobilitet vil få mer drahjelp i form av strengere begrensninger på fossilbiler i mange store byer. Samtidig vil markedet for delt mobilitet, og mikromobilitet øke.

Salget av elektriske biler etter gruppe i2019. Faksimile : Schmidtmatthias.de

Tyskland tok over som største marked

En annen analyse, publisert av analytiker Matthias Schmidt, tar for seg året som gikk i det vesteuropeiske elbilmarkedet. Tall for rene batterielektriske biler viser at 2019 var Teslas store år.

Tesla endte, takket være Model 3, opp med å selge rett under 110.000 biler i Vest-Europa. Det var omtrent tre ganger flere elbiler enn Nissan solgte i regionen. Mens Audi E-Tron har gjort det godt her i Norge, er det totale elbilsalget til hele Volkswagen-gruppen (VW, Audi) omtrent halvparten av det amerikanerne solgte i fjor. Det holdt imidlertid til en andreplass, dersom man ikke teller Renault og Nissans tall under ett (rundt 80.000 biler til sammen).

Til Teknisk Ukeblad sier Schmidt at Model 3 hadde et svært imponerende volum i regionen, men at det samtidig kunne vært større. Det viser Teslas svakhet: Manglende mulighet til å nå sitt potensial på grunn av begrenset produksjon i USA.

Tesla må prioritere

Tesla har styrt leveranser av Model 3 etter hvor de kan selge mest mulig. Foto: Marius Valle

– På grunn av mangelen på tilgjengelig volum måtte de prioritere levering til visse markeder, noe vi var vitne til i Norge i førte halvår, og at de deretter byttet til Nederland – og til en viss grad Storbritannia – i løpet av andre halvår og siste regnskapskvartal på grunn av ulike skattemessige endringer, sier Scmidt.

Han tror Storbritannia vil ha høy prioritet hos Tesla det første halvåret i år, ettersom nullutslippsbiler vil få en skarp reduksjon i avgifter fra april.

Schmidt tror også at 2020 blir en lakmustest for Tesla i Europa. Kinesisk fabrikk vil gi dem større produksjonskapasitet, og gi mulighet til å sende større produksjonsvolum til Europa. En mer stabil leveranse vil gi en indikasjon på hva den reelle etterspørselen etter Teslas biler er i vårt marked.

Volkswagen blir elbilvinneren

Spørsmålet er om de vil klare å holde salgstempoet oppe når andre bilprodusenter i Europa i større grad slipper elbiler i større volum. Den store veksten Tesla så i Europa i 2019, tror han vil stabilisere seg til et mer konservativt nivå.

Mens vi snakker om konkurransen; Schmidt peker på noen nøkkelmodeller som han tror vil drive elbilmarkedet i Vest-Europa i år.

VW-gruppens Volkswagen, Audi, Skoda, Seat og Porsche må selge et relativt stort antall biler i år for å nå CO₂-utslippsmålene. Det samme gjelder franske PSAs merker Opel, Peugeot og Citroën.

Schmidt tror elbiler priset lavere enn Tesla Model 3 vil sørge for et høyt salg, som vil sørge for at Volkswagen-gruppen blir den store vinneren i elbilmarkedet i regionen i år. Det er ventet av VW-gruppen selger 250.000 elbiler i Europa i løpet av året.

Spår eksplosjon i salget til høsten

Da spiller det ingen rolle at de virkelige volummodellene ikke kommer på markedet før i andre halvdel av 2020. Schmidt tror ikke at salget frem til sommeren vil være noen god indikasjon på hvordan året vil ende.

Altså vil elbilsalget formelig eksplodere etter sommeren.

Det største elbilmarkedet i regionen i 2019 ble Tyskland, i rene salgstall. Deretter kom Nederland, med Norge på en tredjeplass, ifølge Schmidts analyse.

Det betyr likevel ikke at Norge blir mindre viktig for bilprodusentene fremover. Det norske markedet blir viktigere, ettersom salget siden i fjor spiller inn på produsentenes gjennomsnittlige CO₂-utslipp i EU.

Norge fortsatt viktig

Ventetidene på disse bilene blir trolig minimal i forhold til tidligere år. Foto: Per Erlien Dalløkken

I rene salgsvolum er og blir Norge et lite marked, som etter alt å dømme har lagt sine år som Europas største elbilmarked bak seg. Salget av elbiler gikk ned i fjerde kvartal i Norge, ettersom bilprodusentene fokuserte på andre markeder med økt etterspørsel på grunn av avgiftsendringer.

Schmidt forventer likevel at elbilsalget i Norge tar seg opp igjen i løpet av 2020, med større utvalg og høyere produksjon.

At CO₂-utslipp er den største driveren bak bilprodusentenes elbilsatsing, kan for øvrig sørge for at land som ikke telles med i EU-snittet får mindre tilgang til elbiler fremover. Inntil videre telles salget av biler i Storbritannia med i snittet, men det gjelder i utgangspunktet bare ut 2020.

I år teller bare 95 prosent av bilene i EU med i snittet (de mest forurensende fem prosentene telles ikke med), men fra 2021 skal alle biler telle med. Da er det ikke sikkert at bilprodusentene «tar seg råd til» å selge elbiler i Storbritannia. I alle fall ikke i den grad de gjør i dag.