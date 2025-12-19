Europas bilindustri skårer selvmål igjen

Det har lenge vært bestemt at alle nye biler i EU skulle være elbiler fra 2035. Men etter massivt press fra bilindustrien, snur EU-kommisjonen. Nå vil de myke opp reglene og åpne for salg av både ladehybrider og gammeldagse hybrider helt til 2040.

Målet går fra 100 til 90 prosent nullutslipp. Hovedsakelig på grunn av press fra bilindustri-landene Tyskland og Italia.

Dette må være det dummeste tysk bilindustri har gjort siden dieselgate. Da omgikk de miljøkrav ved å installere jukse-programvare i dieselmotorene sine. Nå vil de nok en gang gå baklengs inn i fremtida.

Kineserne kommer

Tysk bilindustri ville heller gjøre seg til kriminelle enn å begynne med elbiler. I mellomtiden ble de fraløpt av Tesla og Nissan.

Etter dieselgate ble også tyskerne tvunget til delvis omstilling. Det gikk bra en stund. men nå kommer Kina og tar dem.

Kinesiske elbiler utkonkurrerer tyske biler i Kina. Det er en sentral årsak for nedgangen i tysk bilindustri. Og nå kommer kinabilene til tyskernes hjemmemarkeder i EU.

Det kan være grunnen til at flere bilaksjer falt umiddelbart da ryktene begynte å gå om slappere elbilregler. Volkswagen falt rundt én prosent, og BMW nær to prosent. Også Stellantis, Renault og Porsche gikk ned den dagen.

Skal betale for e-drivstoff

Selv om ikke Norge har en bilindustri, har overgangen til elbiler gitt oss flere suksessbedrifter innen lading og strømstyring. Zaptec, Easee og Tibber er noen eksempler.

Norge viste også at rekkeviddeangst er et midlertidig problem. Da markedet kom, poppet hurtigladere opp som sopp etter regnvær.

I verste fall kan EUs oppmykning stoppe en slik utvikling i resten av Europa. Vingling om kravene kan skape usikkerhet for investeringer i både elbiler, ladere og batterier.

Bilprodusentene skal liksom kompensere for de ekstra utslippene ved å bruke penger på avansert biodrivstoff, e-drivstoff og grønt stål. Tre produkter som det – i motsetning til elbiler – ikke finnes et marked for.

E-drivstoff og grønt stål krever mye grønt hydrogen, som er svært kostbart og har stort energitap.

Det er komplett uforståelig at bilbransjen heller vil putte penger inn i dette, enn å konkurrere med Kina om det som åpenbart er framtidas bilmarked.

Kina-biler i hele verden

Kinesiske BYD og Geely produserte nesten 4 millioner elbiler i første halvår i år. Volkswagen og BMW produserte under en tredel av dette.

Kinas bilmarked stopper selvsagt ikke i Kina. Fire av de ti største eksportmarkedene for kinesiske elbiler er utenfor OECD: Brasil, Mexico, Emiratene og Indonesia.

Nybilsalget i Vietnam og Singapore består av over 40 prosent elbiler og ladehybrider . For Nepal er tallet 75 prosent. Pilene peker oppover også i Brasil, Thailand og Indonesia.

Etiopia har forbudt import av kjøretøy med forbrenningsmotor, og elbiler utgjorde 60 prosent av nybilsalget. Det skjer av økonomisk nødvendighet, ifølge energidepartementet. Etiopia bruker 4 milliarder dollar årlig på import av fossilt brensel.

«America is toast»

Verden har delt seg i to: Mens Kina har skaffet seg hegemoni innen elbiler, batterier, solceller og annen grønn teknologi i både Asia og andre steder, vender USA blikket bakover mot olje, bensin og diesel.

Eller som Californias demokratiske guvernør Gavin Newsom sier: «China gets it. America is toast».

Likevel ser EU ut til å følge USAs linje. Ikke Kinas. Hvorfor?

Mens Norge beskyldes for å være en oljeindustri med et land, beskyldes Tyskland for å være en bilindustri med et land. Siden Tyskland er det mest folkerike landet i unionen, har bilindustrien svært mye makt i EU.

Tyrkia slår EU på elbil

Både denne gangen og historisk har bransjen lobbyert imot miljøkrav, i stedet for å omstille seg.

Veitransport er den sektoren som har kuttet minst utslipp i EU de siste tjue årene. Nå har til og med Tyrkia høyere elbil-andel enn EU.

Bilbransjen har advart om at satsing på elbiler vil flytte produksjon og arbeidsplasser ut av Europa.

Når de nå velger å ikke delta i konkurransen, kan de være helt sikre på å tape.