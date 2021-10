Volkswagen krever mer elbilstøtte og utfasing av diesel-subsidier

Om forhandlingene fører frem, får Tyskland snart en ny rødgrønn føderal regjering. I den forbindelse gjør Volkswagen-gruppen nå fremstøt mot medlemmer av Forbundsdagen, skriver nyhetsbyrået DPA.

I et brev til de forskjellige parlamentariske gruppene i Forbundsdagen ber Volkswagen-gruppen om at politikerne gjør mer for å legge til rette for elektrisk mobilitet. Samtidig ønsker de at politikerne unngår et de facto forbud mot bensin- og dieselbiler.

Brevet inneholder flere konkrete forslag til tiltak, skriver DPA.

Tyskland innførte i 2020 gunstige støtteordninger for ladbare biler. Dette har bidratt til at salget av både elbiler og ladbare hybrider har skutt i været i Europas største bilmarked.

De ønsker at støtte til ladbare hybrider må ha krav om minimum elektrisk rekkevidde. Samtidig foreslår de at støtten til disse bilene gradvis fases ut frem til slutten av 2025.

Ber om utfasing av diesel-subsidier

Volkswagen-gruppen etterlyser konkrete tiltak som kan føre til økt salg av rene elbiler. For eksempel mener de at tyske kommuner må lage bindene planer for utrulling av nødvendig ladeinfrastruktur, og at det må undersøkes om det er mulig å stille krav om ladepunkter i leilighetsbygg, ved bedrifter og ved bensinstasjoner.

Videre ber Volkswagen-gruppen om at subsidiene til diesel fases ut. Diesel er i Tyskland, som i Norge, subsidiert med lavere avgifter enn bensin. Dette foreslår Volkswagen at kuttes fra 2023. De forslår i tillegg økt CO 2 -avgift.

Tross dette ønsker Volkswagen ingen utfasing av nye biler med forbrenningsmotor i Tyskland. EU-kommisjonen jobber med de kommende Euro 7-kravene for lette kjøretøy, som er ventet å bety langt strengere utslippskrav enn i dag. Det mener Volkswagen er urealistisk, og ønsker at politikerne jobber mot slike krav, siden forbrenningsmotor fremdeles vil være det beste valget mange steder i Tyskland.

Laveste produksjon siden 1958

Det går ikke særlig bra for giganten akkurat nå. Ved fabrikken ved hovedkvarteret i Wolfsburg er produksjonen nå på sitt laveste siden 1958, skriver Automobilwoche. 300.000 biler ble bygget i løpet av årets tre første kvartaler.

Dette etter et allerede rekordsvakt 2020, hvor færre enn 500.000 biler ble bygget i Wolfsburg – det laveste antallet på 60 år. Pandemien og den påfølgende halvledermangelen pekes ut som årsakene.

Volkswagen ID.3 i Wolfsburg. Foto: Svein-Erik Hole

Wolfsburg skal oppgraderes i løpet av de neste fem årene. Deres kommende Trinity-modeller skal da i produksjon her. Innsidere hos Volkswagen har ifølge ulike tyske aviser indikert at fabrikken kan utvides eller bygges om, og at målet er å effektivisere produksjonen.

Tesla trekkes frem som målet. De bygger biler på ti timer, mens Volkswagen bruker 30 timer. Slik effektivitet er ikke mulig å oppnå med dagens fabrikker, skal innsidere ha sagt.

Under en konferanse for ledere i Volkswagen-gruppen nylig skal Volkswagen-direktør Herbert Diess ha advart om at Tesla har en betydelig ledelse i produksjonseffektivitet, og at fabrikken i Wolfsburg må bli langt mer effektiv.

At Volkswagen ønsker en tydelig kurs i retning elektrisk mobilitet fra politisk ledelse på føderalt nivå i årene som kommer er ikke overraskende. Bilmarkedet er i stor grad politisk styrt, og det er ikke unikt for Volkswagen-gruppen å drive lobbyvirksomhet på nasjonalt nivå eller EU-nivå.

Hvorvidt kravene fra Tysklands største bedrift krav blir tatt til følge denne gangen gjenstår å se.