Bilindustrien frykter at EU er i ferd med å forby forbrenningsmotorer

Forbrenningsmotoren skal bli stadig renere i årene som kommer. I dag må nye biler solgt i EU følge Euro 6-standarden, men innen 2025 skal den nye Euro 7-standarden tre i kraft.

Inntil videre er det ikke nøyaktig definert hva som skal komme, men Euro-standarden for lette kjøretøy definerer grenseverdier for utslipp av NOx, hydrokarboner, karbonmonoksid og partikler. Det er ulike grenseverdier for bensin- og dieselmotorer.

Bilindustrien har allerede gitt uttrykk for at de ikke ønsker for strenge grenser i en ny Euro-standard, ettersom det ikke nødvendigvis gir en bedring i luftkvalitet. Nå går de lengre, og advarer om at det kan gi alvorlige følger for industrien.

Studie foreslår knallharde krav

Bakgrunnen er en studie gjennomført av den rådgivende gruppen for utslippsstandarder for kjøretøy (AVGES) for EU-kommisjonen. Det er kommisjonen som foreslår lovforslag med utslippskrav.

Studien skal ha konkludert med at det blir nødvendig med betydelige innstramminger dersom unionen skal klare å nå sine mål i Paris-avtalen.

Utslippskravene AVGES foreslår skal være betydelig strengere enn industrien forventer. For eksempel skal NOx-utslippet være foreslått begrenset til 30 milligram per kilometer, og i visse tilfeller så lite som 10 milligram. I dag er grensene 60 og 80 milligram for henholdsvis bensin- og dieselmotorer, skriver Business Insider, som henviser til Bild am Sonntag (betalingsmur).

Karbonmonoksidutslippet foreslås redusert fra 1000 til 300 milligram for bensinmotorer og fra 500 til 100 milligram for dieselmotorer.

RDE-testing RDE-tester er innført for at utslippsdata ikke kun skal være basert på laboratorietester. Testene gjennomføres i dag ved at måleutstyr installeres på bilene. Testingen gjennomføres på offentlig vei, og prosedyren skal være representativ for et gjennomsnittlig europeisk kjøremønster. Bilene må så holde seg under gitte grenseverdier under bestemte forhold som veitype, hastighet, stigning og temperatur. Data analyseres med to separate analyseverktøy, som kan avsløre om kjøringen har vært i overkant rolig eller aggressiv. I så fall vil testresultatet avvises. Testene skal gjennomføres på landevei, motorvei og i bystrøk. De skal gjennomføres i høyder fra 0 til 700 meter over havet, og ha en maks stigning på 1200 meter over 100 kilometer. Temperaturene skal være mellom 0 og 30 grader. Maks hastighet er satt til 145 kilometer i timen. Kilde: The ICCT (PDF)

Det foreslås at RDE-tester, altså tester som gjennomføres under faktisk kjøring på vei, skal gjøres langt strengere. Det foreslås at biler må kunne bestå testene i temperaturer mellom 10 kuldegrader og 40 varmegrader, i høyder opp til 2000 meter over havet.

Nye testprosedyrer bør også åpne for at bilene skal kunne testet med full gass, og at de skal gjelde også om bilen er utstyrt med takboks eller tilhenger.

Videre foreslås det at den teoretiske levetiden for en ny bil skal dobles, fra 160.000 til 240.000 kilometer.

Det er EU-kommisjonen som utarbeider lovforslag, som eventuelt vedtas i EU-parlamentet. Dette skal trolig skje neste år.

Det skal understrekes at det på ingen måte er sikkert at EU-kommisjonen er forpliktet til å bruke AVGES' forslag når et lovforslag skal utarbeides.

Problemet er drivstoffet – ikke motoren

VDA-president Hildegard Müller. Foto: www.rolandhorn.de

Bilindustrien håper i alle fall at dette ikke vil skje. For slike krav vil være kroken på døra for stempelmotoren, ifølge Hildegard Müller, leder for bilprodusentorganisasjonen VDA.

– Med introduksjonen av den planlagte Euro7-standarden vil EU-kommisjonen de facto forby biler med forbrenningsmotor fra 2025, sier Müller ifølge nyhetsbyrået DPA.

Hun sier at disse kravene vil være teknisk umulig å oppfylle, særlig om alle kjøreforhold og last skal være inkludert.

Slike krav vil derfor bety det samme som et forbud mot forbrenningsmotorer. Hun mener at industrien ikke trenger forbud, men innovasjoner og investeringer i e-fuels (syntetisk drivstoff uten fossilt opphav) og brenselceller.

– Problemet er ikke forbrenningsmotoren, men drivstoffet, sier hun.

Også andre har reagert negativt på nyhetene. Bosch-sjef Volkmar Denner sier til Automobilwoche at Bosch og hele den tyske bilindustrien står ved målene i Paris-avtalen, men at det ikke er behov for forbudspolitikk

Han bekymrer seg for forslagene i studien, ettersom de i praksis utelukker flere klimavennlige løsninger, og særlig alternative drivstoff, som Denner mener er nødvendig.

Etterlyser flere elbilladere

VDA og Müller har for øvrig ikke noe imot elbiler. Organisasjonen ønsker at industrien og myndighetene i Tyskland møtes før jul for å diskutere hvordan ladenettverket kan utvides betraktelig.

Müller mener at alle som har en rolle å spille må møtes for å sikre at det blir enkelt å sette opp ladestasjoner, og sørge for at det blir billigere å hurtiglade enn å fylle diesel.

Hun tror at interessen for ladbare biler raskt vil dabbe av igjen dersom det er vanskelig å lade dem. Ifølge Wiwo.de sier hun at det i snitt er 13 ladbare biler per ladepunkt i Tyskland, og viser særlig til den nye flyplassen i Berlin som har 18.000 parkeringsplasser, og at bare 20 av disse har ladestasjon.

Dette kom i forkant av et møte mellom bilindustrien og Tysklands føderale myndigheter tirdag denne uken.

Tidligere i år innførte Tyskland rause insentivordninger som skulle oppmuntre tyskerne til å kjøpe elbiler og ladbare hybrider.

Ordningen har fungert. I oktober var 17,5 prosent av alle nyregistrerte biler i Tyskland ladbare.

Etter møtet denne uken ble det klart at ordningen skal forlenges ut 2025.