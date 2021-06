Vind er tilbake i skipsfarten – 100 år siden sist

Takket være vind ble Norge en stormakt på havet for over 150 år siden. Det ble bygget seilskip i enhver vik langs store deler av kysten og kapteiner slo seg opp til store skipsredere med vind som eneste energikilde. Damp tok over i utlandet rundt 1880-åra, mens mange norske redere brukte seilskuter til et stykke ut i mellomkrigstida og gikk rett fra seil til diesel.