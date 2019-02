Vil trappe opp på elbiler: Japansk bilgigant legger ned fabrikk i England

Den japanske bilprodusenten Honda bekrefter at den legger ned bilfabrikken sin i England i 2021. Honda avviser brexit som en avgjørende årsak for beslutningen.

Honda-ledelsen kunngjorde nedleggelsen på en pressekonferanse i Tokyo tirsdag. Virksomheten på fabrikken i Swindon i Sør-England avsluttes i 2021, etter at produksjonen av den nåværende modellen er ferdigstilt.

I en pressemelding trekker bilprodusenten fram sine ambisjoner om å trappe opp produksjonen av elbiler som følge av den raske utviklingen i den globale bilindustrien.

– De betydelige utfordringene i el-industrien gjør at Honda reviderer den globale produksjonen og prioriterer regioner hvor det forventes høyere produksjonsvolum, heter det i pressemeldingen.

Fabrikken i Swindon er Hondas eneste i EU, og den har produsert 150.000 Civic-modeller hvert år i over 24 år.

Usikkerhet rundt brexit

Honda-sjef Takahiro Hachigo insisterer på at brexit ikke er hovedårsaken bak beslutningen.

– Vi vet fremdeles ikke hva slags forandringer brexit vil medføre på dette tidspunktet. Vi er nødt til å vente til vi har en bedre oversikt over situasjonen, sier han.

Britiske myndigheter er skuffet over Hondas beslutning.

– Storbritannia er ledende i utviklingen av disse teknologiene og derfor er denne beslutningen dypt skuffende. Det er en beslutning som vil være ødeleggende for både Swindon og Storbritannia, sier den britiske næringsministeren Greg Clark.

Opp mot 3.500 ansatte kan miste jobben som følger av nedleggelsen.

– Vi har ikke tatt lett på denne beslutningen, og vi er veldig lei oss over at denne kunngjøringen gjør våre ansatte urolige, sier sjef Katsushi Inoue for Honda Motor Europe.

Flere bilprodusenter

– Honda ser ut til å ha planlagt dette en god stund. Men så skjedde brexit, som kan ha tvunget selskapet til å kunngjøre beslutningen nå, sier analytiker Seiji Sugiura ved Tokai Tokyo Research Center.

Hondas beslutning kommer i kjølvannet av flere andre internasjonale bilprodusenter som har varslet endringer i sine virksomheter i Storbritannia.

Tidligere denne måneden kunngjorde Nissan at de avlyser planene om å produsere sin X-Trail SUV på Storbritannias største bilfabrikk. Bilprodusenten oppga usikkerheten rundt brexit, som årsaken bak beslutningen. Også den amerikanske bilprodusenten Ford har tidligere varslet at ansatte må være forberedt på å miste jobben på britiske fabrikker.

Analytikere peker imidlertid på den ferske frihandelsavtalen mellom EU og Japan som en viktig faktor. Den omfattende avtalen trådte i kraft tidligere denne måneden og innebærer fjerning av toll på en rekke varer. Etter hvert vil også avtalen fjerne tollen på japanske biler.