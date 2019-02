Porsche risikerer ny bot etter utslippsskandalen

Den tyske bilprodusenten Porsche risikerer en heftig bot i forbindelse med sin rolle i den såkalte dieselgate-skandalen som brøt ut i 2015.

Søksmålet mot Porsche SE kommer etter mistanke om at det er blitt begått administrative lovbrudd av selskapet, opplyser påtalemyndighetens kontor i Stuttgart.

Porsche er et av luksusmerkene i Volkswagen-gruppen, som i 2015 innrømmet å ha fusket med utslippstestene for dieselbiler, slik at de oppfylte utslippskravene.

Hevder de ble lurt med MANs jukseprogramvare: Nå er rettssaken utsatt på ubestemt tid

Har alt betalt en halv mrd.

I desember i fjor måtte Porsche SE betale noen av sine egne investorer nær en halv milliard kroner for juks med utslippstallene i millioner av biler.

Volkswagen er dømt til å utbetale rundt 27 milliarder euro i bøter og kompensasjon over hele verden for utslippsjuks.

Mens Audi, som også er eid av Volkswagen, er bøtelagt for nesten 800 millioner euro.