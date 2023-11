Vil ha sterkere statlig styring av jernbanen: Slik vil Nygård endre regelverket

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var ikke vond å be da TU ba ham om å leke med vårt medbrakte KRISE-tog til ære for fotografen. Bildet ble under et intervju i oktober om hva de har lært av Follobane-problemene. Nygård vil imidlertid ikke kalle Follobane-problemene en krise. Foto: Mathias Klingenberg