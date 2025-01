Et forslag som skal sikre Bane Nor tilstrekkelig tid til å gjøre vedlikehold og fornyelse i sporet er sendt på høring, melder Samferdselsdepartementet mandag.

– Både i ny nasjonal transportplan og årets statsbudsjettet har vi prioritert drift og vedlikehold, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i meldingen.

Det vil redusere forsinkelser og innstillinger på sikt, fortsetter han.

– Med økt satsing må Bane Nor også få mer tid til å jobbe i sporet. Regelverksendringene vi nå foreslår, vil gjøre dette mulig.

– Fører til at komponenter ikke blir vedlikeholdt

I høringsnotatet framgår det at det kan være krevende for Bane Nor å få reservert tilstrekkelig tid til å gjennomføre planlagte vedlikeholdsarbeider.

– Den høye kapasitetsutnyttelsen på store deler av jernbanenettet gjør at det er risiko for at Bane Nor sine planlagte vedlikeholdsarbeider må vike for ordinære togtjenester, siden disse har høyere prioritet etter gjeldende prioriteringsregler i jernbaneforskriften, heter det i forslaget.

– Dette fører eksempelvis til at komponenter ikke blir vedlikeholdt etter planen, at arbeidslag ikke får utført planlagt arbeid, osv.

Les også Go-Ahead Nordic og SJ: Krever ekstern evaluering av togkollapsen

Vurderer å innstille avganger

Thor Gjermund Eriksen var inne på tematikken da årets jernbanetale nylig ble avlagt.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Unngå kaos i kretskortet: Slik får du et design som fungerer

Veksten i antall reiser på jernbanen «kan ikke fortsette» hvis vi skal etablere et helt annet vedlikeholdsnivå, slo han fast til TU.

– Kanskje man kan gjøre driftsdøgnet litt kortere og se på noen av de første og siste avgangene som berører veldig få, la Eriksen til.

Det ferske høringsforslaget stadfester ikke direkte at flere togavganger vil kunne innstilles, men formulerer seg blant annet slik:

De foreslåtte regelverksendringene vil sette opp «et tydeligere skille mellom kapasitet til vedlikeholdsarbeider», som foreslås skjermet, «og gjenværende kapasitet, som kan fordeles til persontog og godstog», heter det.

Samtidig forsikrer departementet om at regelverksendringene skal påvirke brukerne av jernbanen minst mulig.

– Tydelige krav til Bane Nor

I høringsnotatet understrekes det også at Bane Nor må «optimalisere tidsbruken» slik at de får gjort mest mulig i de periodene det ikke kjøres tog.

– De foreslåtte forskriftsendringene oppstiller tydelige krav til Bane Nors planlegging av vedlikeholdsarbeidene, særlig gjennom involvering og konsultering av togselskapene, og at Bane Nor tar hensyn til hvordan arbeidene vil påvirke disse gjennom samfunnsnyttevurderinger, står det.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse 7 grunner til at du bør være fagorganisert

Men Bane Nor kan også stille tydeligere krav til togselskapene for å overholde ruteplanen, skriver departementet.

– Tydeligere krav til togselskapene skal bidra til å sikre bedre punktlighet ved at togene er i stand til å holde ruteplanen som forutsatt, og dermed skape færre forstyrrelser for øvrig togtrafikk, sier samferdselsminister Nygård i dagens melding.

– Riktig tidsbruk ved stasjonsopphold og tilstrekkelig trekkraft for lokomotiver er eksempler på slike krav.

Høringsfristen er satt til 4 mars i år. Planen er å innføre endringene fra ruteterminskiftet i desember 2025.