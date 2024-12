Togselskap vil fremme krav om erstatning fra Bane Nor

Onsdag kveld var det fremdeles store problemer etter at togene sto stille fra morgenen av. Deler av togtrafikken er i gang igjen, men togselskapene er ikke fornøyde.

Både Go Ahead, SJ Norge og Vy varsler krav etter togstoppen, melder TV 2.

– Vi vil vanligvis sende et krav til Bane Nor. Når det er Bane Nors ansvar, vil de vanligvis dekke en del av kostnadene, sier kommunikasjonsansvarlig Oda Riska i togselskapet Go Ahead, som drifter Sørtoget.

– Det er utrolig frustrerende og fortvilende når vi får sånne hendelser som dette, sier Riska.

Også SJ Norge kommer til å sende krav til Bane Nor.

– Det tror jeg alle togselskapene kommer til å gjøre. Per nå har vi ikke oversikt over hvor store ekstrautgiftene blir, sier kommunikasjonsdirektør Randi Ness i SJ Norge til TV 2.

Også Vy sier de kommer til å ta opp eventuelle krav i etterkant med Bane Nor.

– Vi har hatt mye både buss- og taxiutgifter i dag. Vi har innkalt flere konduktører og kundeveiledere som har bistått, sier pressevakt Kaja Rynning Moen.