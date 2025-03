Trøblete vinter for nytt signalsystem

16. november i fjor ble systemet tatt i bruk på den 67 kilometer lange strekningen mellom Roa og Gjøvik på Gjøvikbanen. Så langt har det ikke vært en ubetinget suksess, viser tall fra Bane Nor.

Fra november til februar ble det registrert 27 feil på strekningen mellom Roa og Gjøvik, hvorav 19 var signalrelaterte. Dette førte til 38 forsinkelsestimer og 45 innstilte avganger. Forrige vinter hadde samme strekning kun seks feil og én innstilling, viser tall Aftenposten har fått fra Bane Nor.

– Problemene skyldes hovedsakelig programvarefeil. Det er beklagelig, men leverandørene har gjennomført flere oppdateringer, sier Bjørn Granviken, programdirektør for ERTMS i Bane Nor.

Han understreker at mars har vært problemfri hittil. Vy, som kjører tog på strekningen, er optimistiske:

– Noen innføringsproblemer har vi opplevd, men vi har tro på at dette blir et godt system for fremtiden, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

ERTMS skal innføres på hele det norske jernbanenettet innen 2034. Neste planlagte strekning er Vestfoldbanen i desember 2026.