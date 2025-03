Saken oppdateres.

Bergensbanen er stengt mellom Myrdal og Hallingskeid på grunn av snøras.

– Banen er stengt inntil videre. Dette skjedde for kort tid siden, så nå må brøytebilene kjøre ut for å fjerne snø og få oversikt over situasjonen sier pressevakt i Bane Nor, Mari Rjaanes til TU.

Lokføreren oppdaget raset

Rjaanes forteller at situasjonen er uavklart, og at Bane Nor jobber med å avklare omfanget av hendelsen nå. De vet ikke når banen vil være åpen for trafikk igjen, men en ny oppdatering er varslet kl. 17.

Det var lokføreren på et passasjertog fra Vy som oppdaget snøraset.

– Det var et tog på vei fra Bergen til Oslo som oppdaget snø i sporet. Det toget har nå rygget tilbake til Myrdal stasjon, forteller Rjaanes.

Ingen skader på Vy-toget

– Det var mindre dramatisk enn det høres ut som, for det var en nokså kontrollert innkjøring i raset som hadde gått, sier Siv Egger Westin, kommunikasjonssjef i Vy, til TU.

Westin sier hun ikke vet hvor høy togets hastighet var da hendelsen inntraff, men bekrefter at det ikke er noen skader på passasjertoget.

Hvor vidt annen infrastruktur er skadet, vet hun ikke på dette tidspunktet.

I går og i natt innstilte Bane Nor flere avganger på Bergensbanen grunnet uværet og rasfare som er varslet på vestlandet.

– Vi kjører noen Flirt-tog og noen tog med lok og vogn på strekningen. Så for å være føre var, ønsket Bane Nor at vi ikke kjørte Flirt-togene, men kun de tyngste togene, forklarer Westin.

Kort tid siden sist

Så sent som 6. januar i år førte et snøskred på samme strekning til at Bergensbanen ble stengt i nesten en uke. Skredet traff da og ødela deler av et snøoverbygg fra 2019 som viste seg å ikke ha blitt sikret mot snøras.

Bane Nor kan ikke foreløpig svare på om det siste raset har gått i nærheten av dette.