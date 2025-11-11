Abonner
Samferdsel

Åpnet vei etter ras – to timer senere gikk et nytt ras

Forrige uke ble en vei i Øvre Eiker i Buskerud stengt etter et ras. Lørdag åpnet veien igjen, men like etter forsvant 40–50 meter av veien i et nytt ras.

Onsdag i forrige uke ble Hakavikveien i Øvre Eiker i Buskerud stengt etter et ras. Lørdag åpnet veien igjen, men to timer senere forsvant 40–50 meter av veien i et nytt ras.
Onsdag i forrige uke ble Hakavikveien i Øvre Eiker i Buskerud stengt etter et ras. Lørdag åpnet veien igjen, men to timer senere forsvant 40–50 meter av veien i et nytt ras. Foto: Bente Espeseth / Buskerud fylkeskommune / NTB
NTB
11. nov. 2025 - 07:17

Det første raset var en masseutglidning ved Raukleiva i Hakavik i Øvre Eiker onsdag. Raset førte til at rundt 50 husstander ble sperret inne og isolert, skriver Drammens Tidende.

Klokken 15 lørdag ettermiddag åpnet Hakavikveien igjen, men etter bare et par timer gikk det et nytt ras. 40–50 meter av veien forsvant ut i innsjøen Eikeren.

Beredskapsleder for fylkesveinettet i Buskerud fylkeskommune, Geir Danielsen, fortalte til avisen at de har hatt geoteknikere som har sett på veien, og ga en anbefaling for tiltak. Da var løsningen at man skulle fylle på stein.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Glava
Skal du pusse opp huset? Denne podkasten lærer deg om energieffektivisering

Etter at steinen var lagt, hadde ikke geoteknikerne sett på veien på nytt før den ble åpnet.

Fylkesdirektør for samferdsel, Gro Ryghseter Solberg, sier til avisa at de jobbet under forutsetningene de var kjent med, og at det skulle være trygt og forsvarlig å åpne veien igjen.

– Det er en svært alvorlig hendelse som har skjedd, og vi er veldig glade for at det kun ble skade på veien. Ut ifra den faglige kunnskapen vi satt på lørdag ettermiddag, vurderte vi at det var forsvarlig å åpne veien, sier Solberg.

Raset har gått på strekningen mellom Moi og Heskestad i Lund kommune.
Les også:

Sørlandsbanen: Ras skyldtes tett stikkrenne

Samferdsel
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Ny i dag
Miljødirektoratet
Rådgiver / seniorrådgiver innen transport og klima
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Funksjonsleder pumpestasjoner
Statens vegvesen
Kontrollingeniør, veg og trafikk
Space Norway AS
Sales Director Government
DNV
People Manager in Maritime, Ship Classification
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Overingeniør vanndistribusjon
En tjeneste fra