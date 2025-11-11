Åpnet vei etter ras – to timer senere gikk et nytt ras

Det første raset var en masseutglidning ved Raukleiva i Hakavik i Øvre Eiker onsdag. Raset førte til at rundt 50 husstander ble sperret inne og isolert, skriver Drammens Tidende.

Klokken 15 lørdag ettermiddag åpnet Hakavikveien igjen, men etter bare et par timer gikk det et nytt ras. 40–50 meter av veien forsvant ut i innsjøen Eikeren.

Beredskapsleder for fylkesveinettet i Buskerud fylkeskommune, Geir Danielsen, fortalte til avisen at de har hatt geoteknikere som har sett på veien, og ga en anbefaling for tiltak. Da var løsningen at man skulle fylle på stein.

Etter at steinen var lagt, hadde ikke geoteknikerne sett på veien på nytt før den ble åpnet.

Fylkesdirektør for samferdsel, Gro Ryghseter Solberg, sier til avisa at de jobbet under forutsetningene de var kjent med, og at det skulle være trygt og forsvarlig å åpne veien igjen.

– Det er en svært alvorlig hendelse som har skjedd, og vi er veldig glade for at det kun ble skade på veien. Ut ifra den faglige kunnskapen vi satt på lørdag ettermiddag, vurderte vi at det var forsvarlig å åpne veien, sier Solberg.