Verdens mest utbredte: Nå handler Sveits flere fjernstyrte våpenstasjoner hos Kongsberg

Sveits har vært en av 20 brukernasjoner av Kongsbergs fjernstyrte våpenstasjon Protector RWS siden 2007.

Nå investeres det i flere våpenstasjoner til den sveitsiske hæren:

Kontrakten med Armasuisse, tilsvarende norske Forsvarsmateriell, er verdt 230 millioner kroner, melder selskapet i ei børsmelding.

– Vi er stolt over fortsatt tillit som leverandør av fjernstyrte våpenstasjoner til Sveits. Denne kontrakten, sammen med vårt nyåpnede vedlikeholdssenter i Thun i Sveits, styrker relasjonene med Armasuisse ytterligere, sier Pål E. Bratlie, direktør for Protech Systems i Kongsberg Defence & Aerospace, i meldinga.

Det nye senteret ligger ved nordvestenden av Thunersjøen, like sør for Bern.

På Piranha og Watercat

Sveits bestilte våpenstasjoner også i 2017. Den gang var det med en oppdatert konfigurasjon av våpenstyringssystemet slik at det for første gang kunne brukes til målangivelse for en bombekaster. Slik sett var det et eksempel på hvordan Protector har vært i kontinuerlig utvikling siden den første kontrakten i 1998.

Våpenstasjonene ble montert på pansrede personellkjøretøy (PPK) av typen Mowag Piranha III og nye patruljebåter av typen Watercat 1250 Patrol fra finske Marine Alutech.

Sjøforsvaret i Sveits er ikke en egen våpengren, det er for øvrig heller ikke flyvåpenet, men det er hæren som har patruljebåter som brukes på grensesjøene mot Tyskland, Østerrike, Liechtenstein, Italia og Frankrike (Bodensjøen, Maggioresjøen, Luganosjøen og Genèvesjøen) i tillegg til redningstjeneste på ytterligere noen sjøer.

En amerikansk Stryker PPK med Crows-J, en våpenstasjon med 12,7-millimeter mitraljøse og Javelin panservernmissil på en øvelse på Grafenwöhr Training Area, nordøst for Nürnberg i Tyskland, i desember 2018. Foto: Markus Rauchenberger

De fleste går til US Army

Ifølge Kongsberg selv er Protector nå levert i nesten 20.000 eksemplarer til 20 nasjoner, noe som gjør den til verdens mest utbredte fjernstyrte våpenstasjon.

Flesteparten – mer enn 16.000 – har gått til USA gjennom det såkalte Crows-programmet som startet i 2007.

I september i fjor ble det inngått nok en rammeavtale for fjernstyrte våpenstasjoner til den amerikanske hæren, verdt 4,5 milliarder kroner, og allerede i september i år var to tredeler av den totale rammen fylt. Det vil si at Kongsberg solgte våpenstasjoner for over tre milliarder kroner til amerikanerne på ett år.