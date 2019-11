Kongsberg skriker etter ingeniører: Skal ansette 400 nye

Kongsberg Gruppen har aldri hatt mer å gjøre. Nå trengs det flere folk.

Derfor kjører konsernet i gang en rekrutteringskampanje der målet er å fylle 400 stillinger med det selskapet beskriver som «de beste hodene».

– Konkurransen er tøff, men vi har god tro på at vi kommer i mål. Det at vi er på ingeniørjakt nå, skyldes rett og slett at vi har veldig høy aktivitet i flere deler av virksomheten vår, med en rekordstor ordrebok, opplyser kommunikasjonsdirektør Ronny Lie.

I hovedsak på Østlandet

Det er innenfor den maritime virksomheten og forsvarsvirksomheten det trengs folk, fordelt på Kongsberg, Horten, Asker, Oslo og Rygge. I tillegg er det er noen ledige stillinger ved satellittvirksomheten i Tromsø (KSAT).

– De siste årene har vi rekruttert stort i Kongsbergregionen, men nå vil vi gå enda bredere ut med rekrutteringstiltakene. Vi skal ruste oss for å levere på en rekke betydelige kontrakter og programmer, heriblant våre store luftvernprogrammer, F-35, våpenstasjoner og romfart, men også innen sivile områder som sensorer og robotikk. Til det trenger vi påfyll av kompetente kolleger, skriver Lie i en epost til Teknisk Ukeblad.

Laagendalsposten var først til å fortelle opp oppbemanninga på Kongsberg (bak betalingsmur).

Disse ser Kongsberg etter For forsvarsdelen av virksomheten ser selskapet et potensial på over hundre milliarder kroner over de neste årene, slik at de nå ruster opp blant annet med tanke på leveranser til F-35 og store prosjekter i divisjonen Integrated Defence Systems og divisjonen Missile Systems For den maritime delen av virksomheten er det særlig innen sensorer og robotikk de ønsker å styrke seg. Elektrokompetanse er høyt etterspurt i den maritime næringen Kongsberg ser etter både erfarne og nyutdannede kandidater i alt fra software, elektro, mekanikk og IT-informasjonssikkerhet. De søker også testere, jobbledere, prosjektledere, produktansvarlige og controllere Rekrutteringen vil skje i perioden fra nå og gjennom hele 2020. De som ansettes vil ha oppgaver fra de går inn døra. Prosessene vil igangsettes fortløpende, og noen har allerede startet.

Her kommer det fram at konsernet allerede har gjennomført en rekrutteringskampanje det siste halvannet året, som resulterte i 150 nyansettelser, men at det nå behøves enda mer kvalifisert arbeidskraft.

Selskapet har for tida rett i underkant av 11.000 ansatte i 40 land. Det er slik at selv om de har stor aktivitet i deler av virksomheten, er det andre deler der det heller er snakk om å justere ned kapasiteten.

Historisk tjukk ordrebok

Da konsernet 30. oktober presenterte tallene for tredje kvartal, var det med ei historisk tjukk ordrebok verdt over 34 milliarder kroner. Nok en gang var det Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som utpekte seg:

Med noen enorme luftvernbestillinger i det siste har ordreboka for forsvarsvirksomheten passert 20 milliarder kroner. En stor del tilskrives eksportsuksessen de har med Nasams. I i løpet av 2019 har Australia og Qatar kommet inn som den tiende og ellevte nasjonen som tar dette luftvernsystemet i bruk.

Etter dette har KDA inngått en kampluftvern-kontrakt med Forsvarsmateriell verdt 583 millioner kroner og en kontrakt om levering av JSM-missiler med Japan verdt 450 millioner kroner.

Kvartalsrapporten konkluderte med at KDA har et solid grunnlag for vekst fremover. Aktiviteten tar seg opp framover både på flydeler, Nasams, våpenstasjoner til USA (Crows), samt missiler der for eksempel US Navy nå har begynt å seile med NSM-missiler på dekk.

Av KDAs ordreinngang utgjør cirka ni milliarder kroner oppdrag de skal levere i år og i 2020. KDA ansatte i forrige kvartal 59 personer «som følge av økt aktivitet knyttet til nye prosjekter og sterkt voksende ordrereserve», ifølge kvartalsrapporten.